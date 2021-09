StormGain presenta las nuevas opciones cripto Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 12:27 h (CET) Este instrumento de trading permite crear opciones call o put sobre el precio potencial de una determinada criptodivisa en el futuro, pudiendo operar sin la necesidad de retener el activo o ser propietario del mismo StormGain , plataforma internacional de trading online con criptomonedas, ha anunciado la llegada de un nuevo instrumento de trading a su plataforma: las opciones de criptomonedas. A partir de ahora, además de poder seguir operando con criptomonedas, los usuarios de StormGain pueden crear órdenes de opciones Call o Put sobre el precio potencial de una determinada criptodivisa en el futuro, lo que significa que los inversores pueden operar con los movimientos en el precio de un activo digital, sin la necesidad de retener dicho activo o ser siquiera el propietario del mismo.

Las opciones cripto resultan muy positivas si la intención principal del inversor es beneficiarse de la volatilidad en los precios, en lugar de hacerse con tokens digitales.

Las opciones, incluidas las opciones de criptomonedas, son instrumentos derivados que operan sobre las fluctuaciones en el precio del activo subyacente y permiten comprar o vender cierta cantidad del activo al precio por el que se operaba al inicio del contrato. De esta forma, al no existir una obligación de comprar o vender, se brinda la oportunidad de adoptar una estrategia de trading más flexible.

Existen dos tipos de opciones cripto con las que operar: por un lado, las opciones Call, que permiten obtener el activo subyacente a un precio determinado cuando el inversor prefiera, con anterioridad a la fecha de vencimiento establecida. Del mismo modo, las opciones Put permiten vender el activo subyacente a un precio determinado antes de la fecha fijada.

El precio de las opciones de criptomonedas se denomina precio de ejercicio y viene determinado por el precio real del activo subyacente, la fecha de vencimiento, la volatilidad del activo y la demanda por la opción.

Según los responsables de StormGain: "Adquirir opciones cripto es más asequible que comprar la moneda directamente y presentan además una mayor volatilidad, por lo que el beneficio potencial sobre la inversión será mucho más elevado. Por ejemplo, incluso un movimiento relativamente pequeño en el precio de Bitcoin influirá sobre el precio de la opción a gran escala. A su vez, si el movimiento descrito por el precio futuro de BTC no juega a favor, el inversor nunca podrá perder una cifra superior a la inversión inicial al comprar a precio de ejercicio".

Las opciones cripto son un excelente instrumento para algunas estrategias de trading, como pueden ser long call (o posición larga, ante una perspectiva alcista) o long put (posición corta, cuando preveas un mercado bajista) para potenciar los beneficios. Los inversores más prevenidos pueden incluso optar por ambos tipos de opciones sobre el mismo activo subyacente (estrategia conocida como cono o 'straddling') o bien optar por asegurar su inversión mediante una opción Put, lo que compensa la posible depreciación del activo.

"Las opciones de criptomonedas crean todo un mundo de oportunidades con estrategias de trading más sofisticadas, con las que los inversores pueden aplicar todos sus conocimientos sobre el mercado cripto para así generar beneficios aún mayores. Para obtener un análisis detallado sobre el funcionamiento de las opciones cripto los inversores pueden consultar nuestros artículos formativos, donde encontrarán ejemplos de opciones call y put y estrategias de cobertura", afirman los responsables de StormGain.

Con la introducción de las nuevas opciones cripto, StormGain pone ahora a disposición una nueva forma de traducir las operaciones con criptomonedas en dinero, sin dejar de lado las mejores tasas disponibles sobre una gran variedad de compras e intercambios con divisas, monederos cripto con un interés APR de hasta el 12 %, índices y activos tokenizados.

