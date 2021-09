Gran variedad y calidad en el catálogo de sobres de Megacity Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 11:47 h (CET) Megacity ofrece la oportunidad de adquirir diferentes tipos de sobres para los envíos profesionals y personales. Actualmente los objetivos del uso de este tipo de material son mantener agrupados los componentes de un envío en un mismo envoltorio asegurando que todo llegue a su destino, la privacidad y confidencialidad del contenido o el envío de publicidad, entre otros A la hora de elegir el tipo de sobres que se vaya a usar es primordial empezar por el exterior, cada uno de las existentes en este catálogo está dirigido a uno de los varios usos que pueden dársele. En Megacity se puede elegir entre diferentes tipos:

- Kraft. Este tipo de sobre suelen destacar por su calidad y resistencia además cuentan con el plus de que, al ser elaborados con fibra 100% vegetal, son más respetuosos con el medio ambiente y, por lo tanto, más ecológicos.

- Con color. A veces es necesario usar un color diferente a los habituales para ocasiones especiales como invitaciones de bodas o simplemente apostar por la diferenciación y la personalización para una empresa. En Megacity se pueden elegir sobres de diferentes colores e incluso con la tendencia marmolada.

- Burbujas. La principal característica que define a los sobres acolchados es el revestimiento de su interior ya que cuentan con una capa de plástico con burbujas de aire que les da un aspecto ligeramente más abultado de lo habitual y se extiende completamente por las caras interiores del sobre, excepto en la solapa. Algunos documentos u objetos requieren de un sobre con características especiales como son las burbujas.

- Blancos. Son los más utilizados en el mercado postal tanto por empresas como por particulares ya que dan una aspecto limpio, cuidado y tradicional. Dentro de esta categoría existe la posibilidad de escoger con ventana para que se pueda ver el destinatario y verticales u horizontales, entre otras características.

Por otro lado, el tamaño es una de los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de sobre más adecuado; todo depende del uso y del contenido que se pretende adjuntar. En Megacity se puede seleccionar entre una variedad de tamaños que van desde los 90x140 mm a los 350x470 mm.

El último paso antes de realizar el envío de un sobre es el cierre y para ello se pueden seleccionar los autoadhesivos (que cuentan con una tira protectora que hay que hacer pegar a la banda de cola de la otra parte del sobre) que suelen ser los más usados en el mercado o los tradicionales, que cada vez se usan menos, que hay que humedecer para poder cerrarlos.

En Megacity se pueden encontrar diferentes marcas para este material de oficina como son Sam, Csp, Michel, Q-connect o Liderpapel que aseguran la máxima calidad a sus usuarios.

Sobre Megacity

Megacity es una papelería online fundada en el año 1995 que suministra material de oficina, material escolar y mobiliario de oficina así como consumibles informáticos a una gran cantidad de clientes, tanto empresas como particulares.

Se trata de una papelería online con lo mejores precios que cuenta con más de 18.000 referencias de los principales fabricantes y a los mejores precios. Todo este catálogo se ha conseguido gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años y a las relaciones establecidas con empresas suministradoras de primeras marcas. Además, Megacity ofrece un servicio rápido y de gran calidad para que recibas los pedidos en el menor tiempo posible.

Megacity cuenta con una gran experiencia tanto en su servicio de venta como en la resolución de posibles anomalías y, sobre todo y lo más importante, podrás conseguir importantes ahorros en las compras de material de oficina, papelería, mobiliario de oficina y consumibles informáticos.

