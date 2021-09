La Baraja, de bodegas Vilano, galardonado como uno de los mejores vinos del mundo Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 11:07 h (CET) Vilano recibe 7 de los galardones más prestigiosos del sector vitivinícola a nivel internacional: 4 medallas Gran Oro y 3 Oro, de Gilbert & Gaillard en Francia y G100 en China. La guía de vinos francesa Gilbert & Gaillard es una referencia esencial para profesionales y amantes del vino de todo el mundo. G100 es el reconocimiento vitivinícola más prestigioso en China Bodegas Vilano consolida su trayectoria internacional con varios reconocimientos en Francia y China. Y es que La bodega ribereña acumula 4 medallas Gran Oro y 3 Oro, provenientes de dos prestigiosos concursos: Gilbert & Gaillard en Francia y G100 en China.

Los vinos La Baraja y Vilano Reserva por un lado y La Baraja y Terra Incógnita por otro, han conseguido los reconocimientos Doble Oro y Gran Oro respectivamente en dichos certámenes. Además, por su parte, Vilano Crianza, Vilano Black y Vilano Roble han obtenido medallas de oro en la cita francesa.

Se trata de siete importantes galardones en total que sitúan la marca Vilano al frente de la élite de La Ribera del Duero, junto a otras grandes e históricas bodegas.

Los concursos

Gilbert&Gaillard: con sede en Francia, se trata de uno de los concursos de referencia más importantes y prestigiosos del mundo del vino a nivel profesional, en el que participan algunas de las bodegas con más renombre del panorama vitivinícola mundial.

G100: sin duda la cita más exigente del mundo del vino, donde tan solo un 0,7% de los vinos participantes pueden presumir de haber logrado alcanzar la categoría suprema, como sí lo han hecho los de Bodegas Vilano.

Los grandes reconocidos: La baraja, Vilano Reserva y Terra Incógnita

La Baraja: es el vino más cosmopolita de la bodega. En su gestación se han combinado la tradición de las cepas centenarias de tinta fina del pago homónimo "La Baraja", con la modernidad del Cabernet Sauvignon y de la uva Merlot. Fermentación maloláctica en barricas de roble francés. Crianza 18 meses en barricas de roble francés.

Vilano Reserva: Procede de una rigurosa selección de viñas de más de 50 años plantadas en vaso, situadas en Pedrosa de Duero a una altitud de 50 metros en suelos muy pobres, ideales para el viñedo.

Con una elaboración esmerada, realiza una fermentación durante 10 días a temperatura controlada de 28º C y maceración durante 14 días más. Crianza de 18 meses en roble francés.

Terra Incógnita: Elaborada tras la selección y vendimia manual de cepas centenarias. Fermentación durante 10 días a temperatura controlada de 22º C y maceración durante 14 días más. Permanece durante 22 meses en barricas de roble francés y 12 meses en botella.

La bodega

Vilano es el sabor de la tierra, de las uvas más selectas; el fruto de la búsqueda incesante de la excelencia. Tras ella, un equipo humano trabaja día a día para mantener viva su tradición con esfuerzo, conocimiento y pasión. La bodega mezcla las últimas técnicas de tecnología e ideas transformadoras con tradición para crear vinos únicos que están sorprendiendo a nivel internacional.

Con sus más de 250 hectáreas de viñedo en Pedrosa del Duero (Burgos), tiene una producción anual de 1,4 millones de kilos de uva de alta calidad.

El origen de bodegas Vilano es también el de Ribera del Duero. Nacida treinta años antes de la creación de la denominación en 1982, la bodega, aplicando las técnicas de viticultura tradicionales, recogiendo viñedos familiares de principios del s. XX, elaboró su primer Viña Vilano, con la intención de dejar huella.

