Necesito Reformar: El 'boom' por la rehabilitación de viviendas ha aterrizado en España Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 11:11 h (CET) Por qué la demanda de reformas integrales en viviendas se encamina hacia un récord histórico en 2021 La crisis sanitaria ha provocado un fuerte crecimiento en el sector de la reforma, que sólo en España crecerá un 13% durante el presente año, espoleado por las ayudas de los Fondos Europeos y el envejecimiento del parque inmobiliario, según revela la empresa Necesito Reformar.

El 'boom' por la rehabilitación de viviendas ha aterrizado en España, y los profesionales del sector aseguran no dar abasto. Tanto es así que la facturación de este mercado ascenderá hasta los 60.000 millones de euros en 2021, una subida del 13% en comparación con los datos registrados el pasado ejercicio, según la Asciación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR) en colaboración con la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac).

Las estimaciones de ANERR y Andimac coinciden con los datos presentados por la Escuela Madrileña de Decoración. 3 de cada 10 personas encuestadas en su estudio 'Cambios en el hogar en 2020 y perspectivas para 2021' prevé realizar una reforma en los próximos meses, mientras que el 20,1% ya rehabilitó su propiedad en 2020 y un 63% está considerando acometer obras durante el presente año.

Este auge ha sorprendido a las empresas dedicadas a la restauración de inmuebles. Al déficit de mano de obra se ha sumado una cierta carestía de bienes y materiales indispensables, con el consecuente alza en su precio. Desde la patronal Andimac han informado que el aluminio y metales, los productos derivados del petróleo, así como la madera, han registrado un incremento muy importante en su coste, y sus asociados prevén repuntes del 2% al 14% en los sectores dependientes de dichas materias.

Diversos factores están detrás de esta 'fiebre' rehabilitadora que sacude España y otros países de la eurozona. Como señalan desde Necesito Reformar, empresa líder de reformas integrales, los sucesivos confinamientos y las limitaciones a la vida social y laboral de la pasada temporada impulsaron a miles de familias y propietarios a plantearse la necesidad de renovar una vivienda que, en la mayoría de los casos, acumulaba cincuenta años de antigüedad.

Y es que el envejecimiento del parque inmobiliario es otro elemento dinamizador. La construcción de viviendas en nuestro país vivió su última explosión entre 1960 y 1970, y se estima que más de 10 millones de inmuebles poseen cinco décadas de uso, nada menos. Así pues, el confinamiento y otras medidas anticovid han puesto el acento sobre una necesidad preexistente al estallido de la crisis sanitaria.

Coincidentes con esta situación, las ayudas de los Fondos Europeos también han incentivado la actividad rehabilitadora en España, en opinión de los expertos de Necesito Reformar. En concreto, el Gobierno español aprobó deducciones de hasta el 60% a la reforma de viviendas nacionales, gracias al reparto de los 72.000 millones de euros provenientes de dichos fondos, de acuerdo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía presentado el pasado mes de abril.

A las deducciones económicas se adicionan las facilidades ofrecidas por especialistas en el sector como Necesito Reformar, lo que posibilita que los inquilinos continúen su vuelta a la normalidad sin renunciar a renovar su hogar, local u oficina. "Nos podemos encargar de absolutamente todo lo inherente a una reforma integral, incluyendo el proyecto inicial, mobiliario o trámites burocrático, hasta la entrega final de certificados de suministros, las garantías y el servicio postventa", puntualizan desde esta empresa madrileña.

Por otra parte, la 'letra pequeña' de las ayudas europeas reside en la eficiencia energética, requisito necesario para acceder a subvenciones que priorizarán las viviendas y edificios cuya rehabilitación favorezca el uso de energías renovables y la obtención de una alta calificación energética. En este sentido, los profesionales de Necesito Reformar aclaran que "los mayores ahorros no tienen por qué producirse en iluminación", ya que "en una vivienda media, las estimaciones realizadas en base a la experiencia acumulada indican que la iluminación representa el 18% del consumo, mientras que la calefacción consume el 41%".

En cualquier caso, la profesionalidad continúa siendo clave en un sector donde la oferta no siempre se corresponde con la calidad. "Tratamos cada reforma como si se hiciera en nuestra propia casa, ya sea un cambio de uso, una reforma integral de vivienda o una reforma parcial", concluyen desde Necesito Reformar, una de las empresas de reformas mejor valoradas en la Comunidad de Madrid.

Acerca de Necesito Reformar

Necesito Reformar es una empresa de reformas integrales ubicada en la Comunidad de Madrid. Su equipo de profesionales, compuesto por personal propio debidamente formado, se compromete con la calidad, la fluidez en el trato y los objetivos de cada cliente, desde el primer contacto hasta la finalización del proyecto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.