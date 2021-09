PDFelement ayuda a los trabajadores remotos a lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida privada Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 10:06 h (CET) La pandemia de Covid-19 ha provocado un cambio de paradigma en la forma de trabajar o estudiar. En esta era del trabajo a distancia, el software PDFelement de Wondershare está ayudando a muchos estudiantes y oficinistas a lidiar con su trabajo sin esfuerzo Wondershare, desarrollador de soluciones de software de última generación, se está convirtiendo en un salvavidas en el emergente panorama del trabajo a distancia en todo el mundo. El popular software PDFelement de la empresa es ahora el producto preferido por muchos estudiantes y profesionales que trabajan desde casa.

En 2020, el mercado laboral mundial fue testigo de un cambio significativo debido a la pandemia de Covid-19. Un alto porcentaje de empresas implementó el concepto de trabajo a distancia como la nueva normalidad. Sin embargo, ahora se ha convertido en la norma para la mayoría de las empresas y muchos expertos creen que esta tendencia se fortalecerá en los próximos años.

Aunque el trabajo a distancia es una excelente opción para el futuro, plantea ciertos retos para los trabajadores. Uno de los obstáculos más serios para ellos es la falta de acceso a herramientas tecnológicas de alta calidad y aquí es donde la solución de software PDFelement tiene un impacto significativo.

PDFelement es una excelente solución tecnológica para gestionar archivos PDF en el escritorio, el móvil y la web. Se trata de una solución integral que ofrece múltiples herramientas, como el editor de PDF, los formularios de PDF, el anotador de PDF, el creador de PDF y el convertidor de PDF. Con estas herramientas, los usuarios pueden crear documentos visualmente atractivos, tomar notas, escanear texto, firmar y rellenar formularios y realizar muchas otras tareas.

Algunas de las características más importantes de PDFelement son:

Una interfaz simplificada hace que sea súper fácil para cualquier persona cambiar el texto y las imágenes sin salir de su PDF.

Convierte los PDFs en formatos de archivo seguros como Microsoft Office, imagen, texto, etc. en alta calidad y con el mínimo esfuerzo.

Ayuda a crear PDFs utilizando diferentes métodos.

Crea formularios PDF rellenables sin problemas.

Permite la edición y extracción de texto en imágenes con OCR.

Ayuda a rellenar, firmar y enviar PDFs desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar de forma rápida y segura.

Ayuda a anotar los PDF de forma rápida y sencilla. "Las capacidades avanzadas de PDFelement están hechas a la medida de cualquiera que quiera empezar a trabajar o asistir a clases desde casa. A medida que el trabajo a distancia se hace más común en los próximos años, las soluciones tecnológicas como ésta no sólo harán que las personas sean más eficientes, sino que también les proporcionarán el tan necesario equilibrio entre la vida laboral y la personal", dijo un alto portavoz de Wondershare.

Actualmente, PDFelement está disponible en planes semestrales, anuales y perpetuos, diseñados para particulares, equipos y empresas, y educación. Es posible ahorrar más comprando en paquetes.

Para obtener más información sobre PDFelement, visita

Acerca de Wondershare

Fundada en 2003, Wondershare es líder mundial en el desarrollo de software y pionera en el campo de la creatividad digital. Su tecnología es potente, y las soluciones que ofrecen son sencillas y cómodas. Por eso, millones de personas en más de 150 países de todo el mundo confían en ellos. Ayudan a los usuarios a perseguir sus pasiones para que, juntos, puedan construir un mundo más creativo.

www.wondershare.es

