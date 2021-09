Un paseo por Aso de Sobremonte

Por la sierra de Icún nos vimos. En este bello valle de montañas preñado. En el que una terna de perlas han parido: Aso, Yosa y Betés. ” Dios nos libre d’os tres” , Los de Biescas se han lamentado. Mas en el bar Casbas de Senegüe lo compartimos. Está el trio por el barranco de Arás atravesado. En un herboso cojín, cuyo nombre es Sobremonte, desde entonces su testa han sesteado.

Este fin de semana a dar un paseo por Aso hemos ido. Junto a la Iglesia de San Juan Bautista aparcamos. Para no perturbar a sus gentes, en silencio peregrinamos por el pueblo de piedra caravista. Por cierto, me encontré con un anciano paseando a su perro y le pregunté:" Señor, usted vive aquí todo el año?" Y él me argumentó:" No, que el pueblo vive en mí". A lo que yo contesté:" Le comprendo". Y presto yo me fui. Partimos por su plaza.

El golpeteo típico del agua en una pila nos acompañaba. Mientras caminábamos, nuestras miradas coronaban las montañas, las pobladas faldas que nos circundaban. Y ella sonreía porque se sabía deseada. Por eso, con picardía los ojos nos cucaba. Toda ella rebosaba alegría. Sumergidos en sus boscosos refajos, por la GR 15 hacia el collado de Estachoplano nuestros pasos huían.

Era apasionante contemplar la panorámica que la Sierra de Partacua nos presentaba. Antes de clavar la pica en el pico Canales, disfrutamos transitando por la cresta de sus montes. Más tarde, al collado del pico Petruso bajamos, allí comimos y por el barranco de Aso descendimos. Y de este modo, esta aconsejable ruta rubricamos.