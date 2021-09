He visto como en el transcurso de mi dilatada vida, la sociedad que había en mi juventud ha ido empeorando sin tregua, cada vez está peor. Quieren justificar su actuación diciendo que la democracia es el mejor sistema de gobierno, tesis que también defienden muchos miembros de la Iglesia Católica. Pero esto es un engaño manifiesto de Satanás, pues si la democracia es un sistema del cual han eliminado a Dios, Satanás es el rey del mundo, nadie se opone a él, seducidos y engañados son como marionetas que mueve a su antojo.

En la actualidad, sobre todo Occidente que antes era cristiano, han establecido este sistema que es irracional, ya no somos ni personas, pues a la vista de todo lo creado, cualquier ser humano comprende que hay un Ser Superior al hombre, que es el autor de cuanto existe. Ya lo dice San Pablo: “Se entontecieron en sus razonamientos y presumiendo de sabios se hicieron necios.”

Por mucho que se intente, es imposible comprender como el ser humano ha renunciado a ser persona, es decir, a utilizar los dones que ese Dios en el que no creen, les dio gratuitamente, su inteligencia y voluntad. Esta sociedad tiene que desaparecer. A la vista de lo que sucede, puede ser que los talibanes que si creen en su dios aunque no sea el verdadero, arrasen y no dejen piedra sobre piedra de esta sociedad, libertina y pagana, en la cual muchos humanos ya no son ni personas.