Marlango repasa sus 15 años de trayectoria en un concierto especial La banda actuará el próximo 30 de septiembre en los Teatros del Canal de Madrid Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de septiembre de 2021, 10:11 h (CET) Quince años no son nada. Y si no, que se lo digan a Marlango. La banda de Leonor Watling y Alejandro Pelayo publicó a principios del 2000 su primer y homónimo disco, y más de una década después siguen con las mismas ganas que el primer día —o más, si cabe—, de llevar su música a todos los rincones posibles.

Su plan de celebrar este aniversario en un concierto especial para repasar todos los álbumes de su trayectoria fue truncado por el 2020, y se vieron forzados a apartar esa idea de su mente por un tiempo. Hasta ahora.



El próximo 30 de septiembre, Marlango ofrecerá en Los Teatros del Canal de Madrid un show especial para festejar junto a su público todo lo que han vivido a través del grupo, sus discos y sus tours a lo largo de estos 15 años de carrera.



Un concierto con el que inauguran su nueva gira, Si preguntas por ahí, y que llegará cargado de sorpresas para agradecer a su público ese apoyo incondicional que, como cuenta Leonor Watling, es lo que les ha permitido "tener el mejor trabajo del mundo". Sobre el escenario estarán grandes amigos e invitados que harán de esa noche una velada única, donde no solo sonarán sus temas más conocidos, sino también algunos nuevos y otros que suelen ser menos habituales en los conciertos de Marlango.

Además, el directo se grabará y publicará posteriormente en un vinilo especial, haciendo de esta cita "un punto de inflexión, una despedida y el principio de algo nuevo", confiesa Alejandro Pelayo.



