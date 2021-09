Aicad Business School: las claves para digitalizar un negocio contratando talento digital Emprendedores de Hoy

martes, 14 de septiembre de 2021, 08:00 h (CET)

Una habilidad muy valorada por las empresas actuales son los conocimientos digitales. La digitalización impregna todos los sectores sociales y económicos, de modo que contar con trabajadores que dispongan de dichos conocimientos supone una ventaja competitiva.

Por esta razón, contratar talento digital es una vía rápida y eficiente para digitalizar un negocio, ya que los trabajadores pueden aportar ideas frescas e innovadoras a la organización. En este sentido, Aicad Business School se encarga de dar una formación cualificada a las nuevas generaciones, preparándolas para encontrar trabajo en las mejores empresas.

¿Cuáles son los beneficios de contratar empleados jóvenes? Debido a los grandes avances de la tecnología, las empresas cada vez apuestan más por contratar empleados que conozcan y sepan manejar la tecnología en todos sus ámbitos.

Para los reclutadores, es esencial encontrar un perfil que cumpla con las necesidades digitales de la empresa. Esto permite rejuvenecer empresas longevas e impulsar aquellas que están comenzando. Es decir, la mejora viene asegurada con la llegada de empleados jóvenes.

Asimismo, la energía y dinámica del equipo de trabajo cambia de manera radical al integrar generaciones que emanan innovación y, con ellas, cambia también el nivel de producción, siendo este mucho más elevado y favorable para la empresa.

Los jóvenes empleados formados en Aicad Business School, además, cuentan con la ventaja de recibir todas las herramientas necesarias para desenvolverse como todo un profesional, con la mitad de edad y el doble de motivación. Las prácticas extracurriculares y no laborales que ofrece Aicad Business School es el primer contacto que tienen muchos jóvenes con el mundo laboral, donde aprenden nuevas capacidades y se abren nuevas puertas a oportunidades de trabajo.

Talento digital y formación de calidad Los convenios gestionados para las empresas se hacen de manera muy específica para lograr una capacitación eficaz y especial para una labor en particular, de modo que los jóvenes sabrán qué hacer desde el momento en el que entran a trabajar en las empresas. Los jóvenes formados en Aicad Business School aseguran cumplir con los requisitos exigidos por cada una de las empresas y están preparados para sobresalir en su puesto laboral e ir escalando dentro de la organización.

Para las empresas que buscan crecer en el ámbito profesional y tecnológico, la mejor opción es empezar por rejuvenecer sus empleados, integrar personas en el ambiente laboral con motivación, energía y ganas de crecer profesionalmente. La nueva era tecnológica está en manos de la juventud y los reclutadores deben tomar conciencia de ello.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.