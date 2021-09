Hacer de las traducciones profesionales una excelente presentación con las maquetaciones de Interleng

Los catálogos, fichas técnicas, manuales, prospectos, etiquetas, cartas comerciales, etc., son la cara más visible de un negocio y es por eso por lo que deben transmitir la mejor imagen de profesionalidad de la empresa. Es de vital importancia que estos textos no contengan ni un error, que los tecnicismos sean correctos y que haya coherencia.

Interleng es una empresa que ofrece servicios de traducción de calidad para ayudar a la imagen de un negocio, ofreciendo servicios de maquetación a todos los proyectos para que así el cliente se pueda asegurar de que todas sus maquetaciones estén perfectas en las diferentes lenguas de destino.

Maquetaciones de calidad realizadas por profesionales maquetadores con años de experiencia La maquetación consiste en llevar a cabo un proceso con el fin de garantizar la presentación de documentos con un contenido traducido correctamente, pero donde se mantiene su formato original. Esto puede representar una dificultad para empresas de maquetación que no comprendan bien el lenguaje de origen o que no cuenten con nativos en el lenguaje de destino, lo que puede ser aún más complejo en idiomas como el árabe, ruso o chino. Sin embargo, Interleng dispone de un gran equipo de especialistas multilingües capaces de maquetar correctamente y sin errores en cada idioma, garantizando una presentación impecable del texto traducido sin alterar el formato original, gracias al trabajo de maquetadores expertos que se valen de programas de diseño como Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Además, después de finalizar la maquetación, cada archivo es cuidadosamente supervisado y analizado de nuevo por traductores nativos para asegurar que el resultado sea inmejorable.

Interleng, una compañía experimentada que trabaja para grandes marcas Para las empresas que se quieren internacionalizar, hoy día, es imprescindible comunicarse en el idioma de los países donde están sus clientes. Muchas veces el material impreso es la forma de llevar a cabo esta comunicación y, por eso, dicho material debe ser perfecto. Para ello, es imperativo que los detalles estén cuidados y que el escrito sea coherente, ya que una palabra o una instrucción mal traducida puede tener serias consecuencias y, en el menor de los casos, afectar negativamente la imagen de la compañía.

Interleng, además de ofrecer servicios de maquetación, se especializa en servicios de traducción de todo tipo de contenidos a cualquier idioma de manera fiel y garantizando la mayor calidad gracias a un amplio equipo de traductores nativos. Asimismo, con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de sus clientes, Interleng ajusta todos sus servicios a las necesidades de cada cliente con el objetivo de ayudarle a reducir costes y tiempo.

Ya son muchas las empresas que confían en Interleng para la traducción y maquetación de sus proyectos, lo que la posiciona como una de las empresas más importantes del sector tanto en España como en Brasil, donde están abriendo sus puertas. Para acceder a sus servicios, su web cuenta con distintos medios de contacto a través de los cuales se pueden realizar consultas directamente a su personal.