Mindfulness en el aula y la educación de la mano del Instituto Om Mindfulness Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de septiembre de 2021, 19:33 h (CET)

El mindfulness es una herramienta que ayuda a tener mejor calidad de vida. Si se aprende desde temprana edad y en las aulas, los niños serán capaces de tener un mayor conocimiento de sí mismos, de sus procesos internos, de naturalizar sus emociones y sensaciones y se sentirán más seguros.

Todo ello repercutirá en mayor silencio en el aula y afectará directamente sobre la dictadura curricular, comprendiendo más fácil y rápido las lecciones y mejorando la convivencia y las relaciones interpersonales. Por eso, el mindfulness en el aula y la educación debería ser una prioridad en la preparación primaria. Igual que un profesor de matemáticas enseña ortografía, todos los profesores deberían saber acompañar a sus niños en sus procesos emocionales, aportándoles las herramientas de regulación emocional que se desprenden de la práctica de mindfulness. Con los conocimientos de dicha técnica, las personas son capaces de dejar a un lado el estrés, muy alto en los niños de hoy en día, hiperestimulados y con una agenda repleta de actividades y concentrarse en el presente. Sin embargo, no es fácil lograrlo sin la asistencia de profesionales expertos en el área. En este caso, el Instituto Om Mindfulness ofrece diferentes cursos para grupos e individuos. Así, cada persona puede desarrollar mejores técnicas para aprovechar su día a día de una forma mejor.

La importancia de pensar en el presente El mindfulness en el aula y la educación puede ser una estrategia fundamental para conseguir metas y para acabar con el estrés.

Alumnos, hijos, padres y maestros acostumbran a trabajar sobreestimulados, lo que tiende a provocar daños físicos. Además, las emociones y pensamientos también se ven gravemente afectados. Por esta razón, muchos estudios psicológicos, incluidos los del psicólogo William James, afirman que lo importante es pensar en el presente.

Esta herramienta, con todo lo que conlleva, puede ayudar a los pequeños en las aulas a despejar la mente para que puedan enfocarse en una única tarea. De esta manera, los estudiantes pueden construir una personalidad resiliente y desarrollar un equilibrio emocional. Esto se debe a que, con estas técnicas, se crea un cambio en el cerebro, pudiendo controlar la ansiedad y mejorar el clima en el aula e incluso en el hogar.

Objetivos de Mindfulness en el Aula El curso de Mindfulness en el Aula sigue unos objetivos muy bien definidos. En primer lugar, capacitar a docentes para acompañar dentro del aula y educar mediante mindfulness a los más pequeños. Esto debe ser precedido por un proceso previo de aprendizaje personal de regulación emocional. No se puede enseñar aquello que no se sabe. Además, es importante adquirir compresión acerca de los procesos del desarrollo psicoemocional de los niños.

El siguiente objetivo es la fundamentación científica, ya que es importante discutir y estudiar a fondo los fundamentos científicos y sobre todo, pedagógicos de mindfulness en el proceso educativo.

En tercer lugar, la adquisición de herramientas para el aula. El docente debe adquirir un perfil de “facilitador” para enseñar lo importante y no solo lo académico. Asimismo, esto se realizará desde la experiencia y con el fin de cambiar el paradigma tradicional de la educación.

Finalmente, crear en el aula una atmósfera segura emocionalmente para que los alumnos puedan desarrollar climas más silenciosos y mejorar así la atención y el aprendizaje.

Para obtener más información o contactar con el Instituto Om Mindfulness se puede entrar en la página web de la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.