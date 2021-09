Educación y visibilidad de referentes femeninos, claves para la igualdad en profesiones tech según Creditas Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 17:24 h (CET) Más de la mitad de las empresas europeas reconoce tener dificultades para contratar personas cualificadas en nuevas especialidades tecnológicas. El impulso de la empleabilidad femenina en las carreras tecnológicas puede cubrir gran parte de la demanda, aunque, por el momento, solo un 17% de los puestos TIC en Europa están cubiertos por mujeres. Creditas identifica las razones más influyentes de esta situación y ha explorado los beneficios que aporta tener en el equipo diversidad de género No cabe duda de que, durante los últimos años y debido a la pandemia, tanto la sociedad como las empresas han impulsado enormemente su digitalización. El futuro en España y en Europa, en este sentido, no se contempla sin la integración de nuevas tecnologías, tanto en el desarrollo de Software como en Big Data, la robótica, la IA, el IoT o las medidas de ciberseguridad cada vez más sólidas. Esta situación ya está generando entre las empresas una demanda de especialistas en tecnología y digitalización que cuesta satisfacer. Según la Comisión Europea, el 53% de las compañías en Europa afirma tener dificultades para encontrar personas cualificadas en las nuevas especialidades TIC.

Para superar este déficit de profesionales, muchos expertos afirman que la solución radica en impulsar la empleabilidad de las mujeres en este tipo de profesiones. La Comisión Europea también advierte de que, pese a que representan un mayor porcentaje de la población del viejo continente, solo un 17% de los puestos TIC en empresas europeas están ocupados por mujeres. En España la situación no varía mucho, ya que solo tres de cada diez trabajadores del sector tecnológico son mujeres, tal y como recoge el estudio Competencias transformadoras para la igualdad de género en la sociedad y la economía digital (junio 2020) del Observatorio de Igualdad y Empleo.

“La demanda de profesionales especializados en las nuevas tecnologías en España y en Europa es demasiado grande como para dejar de lado a una gran parte de la población que podría estar desempeñando estas responsabilidades”, explica Laura Ramón Monreal, People & Culture Business Partner de Creditas, la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online. “Si queremos satisfacer la demanda en el sector tech que se generará en los próximos años, es preciso encontrar las razones por las que no existe una igualdad de género en este sector y trabajar para corregir estas situaciones”, continúa Ramón Monreal.

Por ello, y con motivo de la celebración del Día de los Programadores, desde Creditas han analizado las causas de la poca presencia de mujeres en el ámbito tecnológico y han explorado los beneficios que aporta tener en el equipo diversidad de género. Una de las principales conclusiones en este sentido es que esta desigualdad no aparece a la hora de entrar en el mercado laboral, sino que, desde años anteriores como el bachillerato, formación profesional o estudios universitarios, el porcentaje de mujeres en las ramas científicas y tecnológicas es muy inferior. Concretamente, solo un tercio de los graduados europeos son mujeres, según la Comisión Europea, mientras que este porcentaje se reduce al 13% en el caso de España, según el informe El estado de la ciencia 2020 presentado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Hay muchos factores que pueden explicar la poca participación de las jóvenes en las carreras TIC, aunque los expertos coinciden en que las razones más influyentes de esta situación son el refuerzo continuo de los prejuicios y estereotipos de género y la poca visibilidad de los referentes femeninos en el sector. “Una de las primeras programadoras de la historia fue Ada Byron, una mujer, mientras que en España la profesora Ángela Ruiz Robles es considerada como la precursora del e-book. Aunque hay muchos ejemplos de mujeres importantes en la historia de la tecnología, la principal imagen que tenemos de los expertos digitales es masculina”, argumenta Jennifer Viar Lope, Software Developer en Creditas.

De esta forma, la poca visibilidad de estos referentes refuerza los prejuicios y los sesgos inconscientes de que las carreras tecnológicas son predominantemente masculinas. “Muchas mujeres que entran en este sector se han enfrentado a la sensación de que tienen que demostrar más que sus compañeros hombres por el simple hecho de ser mujer”, lamenta Tania Dearo Ploennes, Software Developer de Creditas. “Para eliminar esta presión extra y favorecer la entrada de muchas más mujeres en los ámbitos tech, es necesario dar a conocer los referentes femeninos que nos precedieron y alcanzaron grandes hitos en estos sectores”.

Según datos actualizados de las Naciones Unidas y la CIA el 50,5% de la población mundial son hombres y el 49,5%, mujeres. A la hora de crear nuevos sistemas, productos o cubrir necesidades, es esencial el punto de vista de toda la sociedad en conjunto, por lo que es fundamental la creación de equipos mixtos. Asimismo, la combinación de competencias diferentes en los equipos hace que se cubran necesidades y opiniones del conjunto que no se contemplan cuando los equipos se componen por una mayoría absoluta del mismo género.

