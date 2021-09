El 85% de los empleados no se siente comprometido con su trabajo Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 16:59 h (CET) DH presenta su nuevo curso formativo y experiencial en formato online, "Liderazgo en Felicidad Laboral", la primera empresa que hace coach"sulting® [coaching + consulting] y cuya experiencia en cultura corporativa y felicidad en el trabajo ayuda a reducir el absentismo laboral en un 92% La cultura de la felicidad o el wellness corporativo son tendencias que están tomando cada vez mayor relevancia dentro del tejido empresarial español. Ambas están influenciadas por la creciente preocupación de las compañías por el bienestar de sus trabajadores y las dificultades de búsqueda y retención de talento.

Las empresas quieren empleados felices y hay medidas que favorecen ese sentimiento. De hecho, cerca de 5 de cada 10 empleados afirman ser más feliz en su puesto desde la llegada del teletrabajo, según una encuesta realizada por la consultora HAYS. Aunque medidas como estas no solo reportan beneficios en los empleados, sino también en las empresas. Tanto es así, que el estudio Felicidad y Trabajo, realizado por la Consultora Crecimiento Sustentable, asegura que contar con trabajadores felices se traduce en un aumento de la productividad del 88%. A esto se suma que el compromiso de los empleados y la retención de talento en estos entornos puede crecer hasta un 41%, según datos analizados de Delivering Happiness, consultoría especializada en cultura corporativa y felicidad en el trabajo.

Sin embargo, la realidad está lejos de alcanzar esa felicidad. De acuerdo con Delivering Happiness, el 85% de los empleados en el mundo no se siente comprometido con su trabajo. Esto supone un gran problema para el tejido empresarial, ya que los lugares de trabajo no productivos les cuestan a las empresas casi 1 millón de euros al año por cada 500 empleados y cada “contratación incorrecta” significa pagar entre un 150% y un 300% extra del salario anual de ese empleado.

“Las compañías necesitan buenos líderes capaces de gestionar equipos de forma ágil y efectiva, sin obviar sus emociones y salud mental”. Afirma Carlos Piera, CEO de DH España y CSO DH Global. “Un empleado feliz es más optimista, más resiliente ante el cambio, más creativo y está mucho más motivado y comprometido con la compañía, por eso su bienestar debe ser una prioridad para cualquier empresario. Así entendemos nosotros las organizaciones y el rol del líder. Por eso emprendimos este camino”, concluye.

Desde la consultora Delivering Happiness, la primera empresa que hace coach"sulting® [coaching + consulting], lanzan se nuevo curso formativo y experiencial “Liderazgo en Felicidad Laboral”, en formato online, que permitirá a los profesionales adquirir las bases necesarias de gestión individual y de equipos, basándose en la ciencia de la felicidad para hacer frente a las necesidades actuales de los entornos de trabajo híbridos, remotos o en oficina.

Dividido en 6 semanas de formación, combina teoría con ejercicios prácticos y herramientas con casos reales, ofreciendo soluciones funcionales con aplicación inmediata en la organización para obtener quick wins y quick impacts en el bienestar de las personas. Pone a disposición de los líderes de las empresas como CEO, managers, figuras de RRHH, Consultores y Coaches, las herramientas necesarias para alinear y humanizar los equipos creando conexiones reales en entornos virtuales que permiten a las compañías crecer facilitando el cumplimiento de los objetivos e incrementando la creatividad y la motivación de los empleados.

El DH Method® es el paso esencial para la transformación real y guiar a las organizaciones en su día a día para que puedan generar felicidad e inspirar a sus empleados, consiguiendo disminuir en un 92% el absentismo. Este modelo está diseñado para atraer, fidelizar y desarrollar a los empleados y permite que sea posible la retención de talento cualificado, así como liderar la cultura de la felicidad en el entorno laboral. Su filosofía y técnica de trabajo basada en la felicidad puede aplicarse a cualquier tipo de cliente y ha sido utilizada por grandes empresas a nivel internacional como Starbucks, Microsoft, HP, Wallapop, Air Europa y Audi, entre otras.

