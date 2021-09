Alufase recuerda la vital importancia de contar con andamios certificados en trabajos en altura Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 16:59 h (CET) Los andamios homologados respetan al máximo la normativa europea y nacional acerca de la seguridad en trabajos de altura por medio de estas estructuras, por lo que son la solución óptima para garantizar la máxima confianza y tranquilidad de los operarios, según sostienen los expertos de Alufase Los andamios certificados son toda una garantía de seguridad respecto a aquellos equipos que no cuentan con ese sello distintivo, ya que estos no demuestran un firme compromiso por cumplir con los protocolos de seguridad esenciales en esta actividad.

Alufase es una de las marcas más prestigiosas a nivel mundial en el diseño, fabricación, venta y alquiler de andamios y plataformas elevadoras y, precisamente, este estatus solo lo han podido alcanzar gracias a la calidad, la resistencia y, por tanto, la seguridad demostrada en el uso y la manipulación de sus dispositivos.

Trabajar a varios metros de altura supone la necesidad imperiosa de contar con piezas y recursos de garantías, ya que, de este modo, sus usuarios pueden desempeñar su labor sin ningún temor, agilizando así los plazos de ejecución de los trabajos al sentirse cómodos sobre las plataformas de trabajo.

En qué consiste la homologación de un andamio

En realidad, que un andamio se considere homologado se traduce en la disposición de un documento en el que se especifican los datos de un determinado andamio constatando que este cumple con todas las medidas de seguridad contempladas en la normativa vigente a este respecto.

Para obtener esta distinción, el equipo debe haber pasado una serie de pruebas de esfuerzo que demuestren las capacidades de este andamio y de sus piezas una a una, en busca de detectar cualquier posible anomalía que impida su correcto funcionamiento.

Las principales posibilidades que se ponen a prueba en estos tests son los riesgos de caídas al vacío, tanto de personas como de materiales, los golpes o los colapsos de las estructuras que podrían hacer caer todo su esqueleto al suelo.

Por ello, es fundamental asegurarse de que el andamio que se va a emplear en cualquier trabajo cuenta con esta licencia que demuestra su calidad y compromiso por la seguridad.

Alufase sólo dispone en su extenso y variado catálogo de andamios de calidad y totalmente seguros, ya que todos sus productos están perfectamente homologados, lo que demuestra que se han elaborado respetando todos los principios establecidos en la normativa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.