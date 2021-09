Data Seekers, empresa 100% malagueña, nominada a Mejor Proveedor Tecnológico del mundo para Rent a Cars Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 15:07 h (CET) De la mano de Price Seeker, el nombre con el que fue bautizada la herramienta de pricing intelligence desarrollada por Data Seekers, empresa tecnológica 100% malagueña, afincada en Torremolinos y perteneciente al grupo Paraty World, líder en el sector turístico por sus soluciones para hoteles y cadenas hoteleras, aspira ahora al premio de "Mejor Proveedor Tecnológico del Mundo para Rent a Cars" en la 1ª Edición de los World Travel Tech Awards, también conocidos como los Oscar del turismo El origen de Data Seekers se remonta al año 2015. En palabras de Franz Matheis, CEO y CTO de la compañía, “la empresa surgió como spin off tecnológica de Paraty Tech (motor de reservas para hoteles), con el doble objetivo de comercializar nuestras soluciones de revenue management entre hoteles y cadenas hoteleras que ya dispusieran de un motor de reservas, y de diversificar los mercados en los que operábamos, adaptando nuestra tecnología a cualquier ámbito de aplicación”.

Por aquel entonces, Price Seeker se había convertido en uno de los rate shoppers de referencia para el sector hotelero, de cuyas bondades se beneficiaban cadenas de renombre como Meliá o Barceló. Sin embargo, “cada vez eran más quienes ofrecían productos similares”, prosigue Franz, “así que vimos la necesidad de diversificar, y fuimos capaces de identificar, en el momento justo, una oportunidad en el mundo de los rent a cars, caracterizado por el marcado carácter cambiante y dinamismo de sus estrategias de precios, y en el que alrededor del 80% de las ventas se producen online”.

Solo 6 años después, Price Seeker se ha colado en más de 100 empresas, distribuidas a lo largo y ancho de 35 países, posicionándose como líder mundial en el sector del alquiler de vehículos. Su fiabilidad y agilidad han llevado a marcas como Goldcar, Hertz, Europcar, Sixt, Centauro, Avis, Enterprise, Leasys o Auto Europe a apostar por esta herramienta, que “les permite monitorizar y modificar sus tarifas de forma dinámica en más de 500 puntos de venta, incluyendo OTAs, metabuscadores y el canal directo de sus competidores, y que es capaz de gestionar con fluidez las más de 100 millones de búsquedas mensuales que generan nuestros clientes”, afirma Álvaro Pastor, Business Development Manager en Data Seekers, que también cuenta cómo “yo mismo pude atestiguar su potencial como usuario-propietario de un rent a car, y desde el primer momento estuve convencido de que el sector lo recibiría con los brazos abiertos… la clave estuvo en ser extraordinariamente rápidos a la hora de lanzarnos a comercializar”.

Avalados por su exitosa trayectoria en el sector turístico, Data Seekers no deja de explorar nuevos ámbitos de aplicación de su tecnología de web scraping, sin duda una de las más fiables del globo, de la que ya dan buena cuenta retailers y marketplaces de sectores tan variados como la moda, la cosmética, la electrónica, la alimentación o la venta de entradas: “la tecnología ya la tenemos desarrollada, que era lo más complejo, ahora centramos buena parte de nuestros esfuerzos en mejorarla, optimizarla y adaptarla a las necesidades particulares de cada cliente, marca o segmento, mientras seguimos ampliando funcionalidades”, apunta Franz Matheis. Y es que “no es necesario nacer en un garaje y tener tu sede en Palo Alto o Silicon Valley para convertirse en una empresa tecnológica de prestigio. Estamos muy orgullosos de ser malagueños y de poder contribuir al vertiginoso crecimiento del panorama tecnológico de esta preciosa ciudad”, concluye.

Según Daniel Romero, Director de Comunicación del grupo Paraty World, “la decisión de presentarnos a este premio atiende, principalmente, a nuestro interés en ganar reconocimiento, visibilidad y notoriedad”, y añade: “la nominación es un buen primer paso, pero queremos que todo decision maker sea consciente de que, si hemos sido capaces de llegar hasta donde hemos llegado en el sector turístico, estamos más que preparados para hacer lo mismo en su campo, confeccionándole un traje a la medida de sus intereses, y alzarnos con este galardón, sin duda, lanzaría ese mensaje alto y claro, así que os animamos a todos/as a votarnos en https://worldtraveltechawards.com/vote/data-seekers-2021 hasta el 14 de septiembre incluido”.

