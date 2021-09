Curso Abap con Certificación para perfiles técnicos de Sap con Elearning Digital Comunicae

¿Qué es SAP?

SAP es un programa informático de gestión empresarial, sino que es tan potente que se puede decir que es un sistema.

Esta tecnología permite gestionar los recursos de la empresa al más alto nivel. Su utilidad radica en que permite recopilar todo tipo de datos de la empresa y procesarlos para proporcionar a las diferentes áreas de la organización, información útil para tomar decisiones.

Su sistema modular facilita que pueda llegar a actuar en un departamento muy concreto de la empresa o bien a nivel global y estratégico si se le suman más módulos al software.

Entonces, ¿Qué es SAP ABAP?

ABAP Significa (Advanced Business Application Programming ), ABAP también conocido como SAP ABAP. Este es el lenguaje de programación propiedad del Sistema SAP, que se utiliza para programar en la mayoría de los productos de la empresa.

¿Cuál es el objetivo de SAP ABAP?

Crear nuevas transacciones que no existen en el estándar de SAP, pero también sirve para ampliar transacciones que ya existen en el estándar cuando la funcionalidad que proveen es insuficiente para su negocio.

Con un Master Abap se podrá aprender desde cero el lenguaje de programacion más importante para trabajar con SAP .

¿Cuáles son las características de SAP ABAP?

– Es un lenguaje orientado a eventos bien definidos.

– Interpretado, no compilado.

– Se utiliza tanto en programación de informes como en programación de diálogo para SAP.

– Se encuentra completamente integrado dentro del entorno de desarrollo de SAP.

¿Es importante el módulo de SAP ABAP?

Sí, ya que todo el sistema SAP está programado en ABAP y todos los módulos del ERP hacen uso de este lenguaje. A nivel técnico ABAP es un lenguaje que soporta tanto programación procedimental como orientada a objetos y es común ver programas muy diversos.

Algunos hechos a la antigua (similares a COBOL) y otros más modernos orientados a objetos (más similar a Java, salvando las distancias), además ha tenido algunas actualizaciones recientes que han mejorado y modernizado su sintaxis, haciéndola más agradable para los desarrolladores de esta época.

Por último es importante destacar que SAP ha desarrollado nuevas tecnologías para llevar sus soluciones al desarrollo web y móvil, estás tecnologías se basan en estándares web (OData, HTML, CSS, Javascript, etc).

¿Por qué un CURSO SAP?

Da un impulso a ka Carrera Profesional

¿Qué es SAP S/4 HANA?

SAP ERP es una solución de software integral que permite gestionar de forma conjunta todas las áreas operacionales de la empresa: Finanzas, Contabilidad de Costes, Logística, Producción, Recursos Humanos, Calidad, Proyectos, etc.

SAP S/4 HANA es la última versión exigida por el fabricante y es la solución propuesta por SAP para reducir la complejidad de los procesos de negocio, para añadir valor a la organización y prepararla para la transformación digital.

Futuro Laboral SAP

Los partners de SAP generarán 600.000 empleos en los próximos cuatro años.Un nuevo modelo de impacto económico de International Data Group Inc. (IDC), firma de investigación en el mercado de tecnologías de la información, pronostica que el empleo en el ecosistema de partners de la multinacional tecnológica SAP aumentará hasta 1,6 millones de trabajadores en 2024, lo que supone 600.000 profesionales más que el millón contabilizado en 2020.Es por todo esto que es muy recomendable realizar un CURSO SAP

