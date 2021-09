Certificación SAP: La máxima garantía para un futuro laboral de éxito con Elearning Digital Comunicae

La Certificación SAP es el documento oficial de la Empresa SAP que acredita al Consultor la obtención de los conocimientos necesarios para ejercer empleos en SAP como Consultor, Usuario cualificado participando en proyectos de implantación.

¿Por qué la certificación SAP?

No basta solamente con tener conocimientos prácticos de SAP adquiridos en un Curso SAP o Master SAP a través de la experiencia profesional, sino que es necesario acreditar dichos conocimientos con un Examen Oficial SAP para conseguir dicho Certificado SAP con validez mundial y de máxima garantía.

El Proceso de la obtención de la CERTIFICACIÓN SAP no es un proceso fácil:

PASOS DE LA CERTIFICACIÓN SAP

Como paso inicial a la obtención de una Certificación SAP o Capacitación SAP es la formación en algún CURSO SAP CON CERTIFICACIÓN impartido por algún Centro como por ejemplo Elearning Digital.

Para elegir el Master SAP o Curso SAP con Certificación SAP es también muy importante seleccionar el área, módulo SAP o especialidad acorde con el perfil. (Finanzas, Logística, RRHH, Ingeniería, Abap ,etc)

Una vez seleccionado el Centro y El módulo/s SAP la formación SAP se comienza con una buena práctica en sistemas sap s/4 hana ya que esta es la última versión de SAP y es en la que se basan las Certificaciones yExámenes de Certificación SAP. Una vez se ha realizado el Curso de SAP práctico se debe preparar el Examen de Certificación el cual consta de 80 preguntas tipo TEST, es por esto que el Centro de Formación deberá tener una preparación con una buena batería de TEST DE EXAMEN SAP para poder tener seguridad de superar el examen. Después de preparar los test de certificación SAP y alcanzar unos buenos porcentajes se comienza la gestión del proceso del Examen de Certificación SAP: El Centro Centro Debe gestionar la compra de los derechos de Examen a SAP

Una vez hecha la compra se debe dar de alta al alumno con la cuenta de SAP y con su mail

Al alumno le llegará unos mail de SAP para la activación del examen o exámenes SAP.

Después de ser activado ya se podrá agendar los exámenes SAP online con total flexibilidad en día y hora

Se debe agendar el Examen según el código de Certificación de dicho examen , por ejemplo Finanzas C_TS4FI_2009, ver códigos de Certificaciones SAP

Para realizar el examen hay que cumplir también una serie de pasos previos: Descargar un software llamado Questionmark para realizar el examen

Pruebas de ordenador en conexión , auriculares , cámara Realización del Examen PARA CERTIFICARSE EN SAP:

Se activará un enlace en la plataforma de Certification Hub 20 minutos antes

Para realizar el examen se debe: Estar solos

Tener el DNI a mano

El Ordenador debe tener cámara y auriculares

No se puede tener ningún programa abierto , solo la página web del examen

Apagar el teléfono

Tener la mesa vacía de libros, etc.

Una vez activado el enlace se conecta con el Examinador que guiará el proceso de Examen:

Preguntas en inglés varias dudas para el examen

Se debe estar solo

Se debe mostrar la habitación con la cámara 360º

Aceptar la condiciones del examen

Comienzo del examen: En ese momento se elige el idioma del Examen SAP y comienzan las 3 horas para realizar dicho examen que normalmente son de unas 80 preguntas tipo test donde según el módulo hay que conseguir sobre un 60% de preguntas correctas. Una vez comentado el proceso del Examen SAP, Elearning Digital le presenta su catálogo con los CURSOS SAP CON CERTIFICACION SAP INCLUIDA donde se cubrirán todos los pasos anteriores y se conseguirán los objetivos de formación y CERTIFICACION SAP.

En la web www.sapeconomico.com se localiza todo el catálogo de Master Sap y Cursos Sap Certificados para todas las áreas.

