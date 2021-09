LACROIX refuerza su presencia en España con el desarrollo de infraestructuras inteligentes y sostenibles Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 12:47 h (CET) Sus soluciones tecnológicas conectadas contribuyen a la transición energética y la digitalización, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regulación eficiente del alumbrado público, digitalización de las redes de agua y energía, movilidad conectada V2X, etc. son algunas de las soluciones desplegadas en las ciudades e infraestructuras de todo el mundo, atendiendo a los retos de digitalización y sostenibilidad del futuro LACROIX finaliza el primer semestre del año con resultados positivos, dando continuidad a su estrategia de reforzar su presencia en España. El Grupo se ha marcado el objetivo de duplicar su volumen de negocio en España de aquí a 2025.

La previsión viene de la mano de un amplio despliegue de soluciones tecnológicas innovadoras, alineadas con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”. Su tecnología incide en ocho de los componentes del plan, principalmente en los ejes de transición ecológica y transformación digital.

"El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia confirma la nueva dimensión de la economía española, más conectada, segura y sostenible. Para contribuir en sus objetivos, tenemos una hoja de ruta: apoyarnos en nuestras competencias tecnológicas claves e invertir de manera sostenible durante los próximos 5 años, comenzando hoy y de manera acelerada" explica Patrick Fabre, Director General de LACROIX en España.

Regulación eficiente del alumbrado público, radares conectados para gestionar el tráfico en tiempo real, detección e identificación automática del paso de animales en carretera, digitalización de las redes de agua y energía, movilidad conectada V2X, etc. son algunas de las soluciones que LACROIX ha desplegado en las ciudades e infraestructuras de todo el mundo, atendiendo a los retos de digitalización y sostenibilidad del futuro.

LACROIX ha movilizado el know-how de sus equipos para apoyar a las gestores públicos y operadores en el desarrollo de ciudades e infraestructuras más inteligentes y sostenibles. En este sentido, va a duplicar sus áreas de negocio en España para aportar soluciones en seis ámbitos, desde los actuales de señalización vial, información y gestión del tráfico, telegestión del ciclo integral del agua -donde lleva trabajando desde los años 90- hacia nuevas áreas de desarrollo en la gestión inteligente del alumbrado público, comunicación V2X vehículos-infraestructura y telegestión de redes eléctricas -Smart Grids-.

Este despliegue irá acompañado del refuerzo del equipo humano, actualmente integrado por cerca de 100 personas, con la contratación de más personal, y un plan de desarrollo profesional interno para potenciar perfiles especializados en Smart Mobility y Smart Environment, disponiendo de una visión global de las necesidades en estos campos.

Para propiciar estos cambios, LACROIX ha unido sus actividades bajo una marca única desde marzo de este año. Esta estrategia, que forma parte del Plan Estrátegico del Grupo “Leadership 2025”, pretende aportar nuevas soluciones a los retos de la transición energética y medioambiental, y de movilidad sostenible. "Reunir nuestras actividades bajo una única marca nos permite abordar mercados a nivel global, a través de soluciones de alto valor añadido para nuestros clientes", afirma Patrick Fabre.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.