Llega a Quadernillos la mejor hamburguesa de España

lunes, 13 de septiembre de 2021, 13:06 h (CET) The Fitzgerald, ganadora del concurso Burger Champions en 2019, inaugura su tercer local en Madrid el próximo 22 de septiembre El Centro Comercial Quadernillos, propiedad de Temprano Capital, dará la bienvenida el próximo 22 de septiembre al restaurante The Fitzgerald, la cadena de hamburguesas valenciana que viene pisando fuerte en los últimos meses y que ya ha conquistado el paladar de todo un país con sus hamburguesas de autor cocinadas a la brasa en el momento.

La marca, que en sus ocho años de aventura se ha consolidado como una alternativa de calidad ofreciendo hamburguesas gourmet de carne fresca sin hormonas ni conservantes, desplegará toda su creatividad y buen rollismo en esta nueva ubicación a través de una decoración moderna y rompedora basada en la filosofía de la marca y con la que pretende ofrecer una experiencia exclusiva a los amantes del buen comer a través de los cinco sentidos.

El nuevo restaurante estará ubicado en la planta baja del centro comercial, en la zona central y contará con una terraza de 160 metros cuadrados donde devorar al aire libre sus burgers cocinadas en horno Josper con ingredientes de primerísima calidad. Por otro lado, su carta se complementa con distintas variedades de hamburguesas vegetarianas así como batidos y postres.

El restaurante The Fitzgerald, que lleva dando de qué hablar desde sus inicios, presenta la forma más canalla y divertida de disfrutar de la cocina americana con ingredientes de calidad y productos de proximidad creando verdaderas obras de arte culinarias como su famosa Texas Burger, la cual se alzó en 2019 con el premio nacional a mejor hamburguesa del año en el certamen The Champions Burger celebrado en el centro comercial Quadernillos.

Enrique Biel, director de Asset Management de Temprano Capital, señala que "esta nueva incorporación se suma a la gran oferta gastronómica existente en Quadernillos. Desde el centro comercial seguimos con el compromiso de ofrecer el mejor servicio y la mejor variedad tanto en ocio como en restauración. Estamos muy contentos de poder acoger marcas de la talla de The Fitzgerald”.

Quadernillos sigue creciendo

Quadernillos sigue consolidándose como un centro comercial moderno y diferente donde la restauración juega un papel muy importante dentro del parque. Prueba de ello es la gran variedad de operadores y comidas de diferentes países que se pueden encontrar en el centro. La incorporación de The Fitzgerald se suma a la oferta ya existente de restaurantes de la talla de La Tagliatella, Foster’s Hollywood, Pomodoro, Ginos, Thai Golden, Don G, Muerde la Pasta, Blanco’s de Julia, El Mirador de Alcalá, Brasa y Leña y Burger King.

Sobre Temprano Capital

Temprano Capital es un inversor y promotor inmobiliario privado europeo creado en 2013. Está dirigido por Neil Jones y James Preston y su enfoque táctico actual es el mercado ibérico (España y Portugal). Actualmente tiene tres líneas de negocio: Retail, Temprano Student Living (TSL) y High-End Residential en España y Portugal.

Acerca de Quadernillos

El centro comercial Quadernillos, propiedad de Temprano Capital y gestionado por LyC Consultores, se encuentra situado en la Avenida de Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares. Cuenta con una ubicación estratégica, por su proximidad al centro urbano de Alcalá de Henares y acceso directo desde la Autovía A-2. El parque abarca una superficie de 30.000m2 y dispone de un aparcamiento gratuito de más de 2.000 plazas distribuidas en planta sótano y una planta exterior.

El centro comercial destaca por la variedad de establecimientos de ocio y restauración como Muerde La Pasta, Foster’s Hollywood, Brasa y Leña, Cines la Dehesa o 7 FUN!, así como superficies especializadas como Brico Depot, Electro Depot, Carter Cash, Sidivani o Banak Importa, entre otros.

