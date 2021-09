AFFIN Capital colabora con la empresa Biblox en su apuesta por la eficiencia energética Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 09:53 h (CET) La división de Eficiencia Energética de AFFIN Capital ha implementado un proyecto de mejora de la eficiencia energética en la empresa de envases de plástico BIBLOX mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos Mejora de la eficiencia energética de BIBLOX mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos.

El entorno actual de sostenibilidad requiere de un compromiso de todos los actores sociales para mitigar los efectos del cambio climático. Tanto los particulares como las empresas deben buscar soluciones para reducir al máximo la huella de carbono. Por tanto cada vez más compañías apuestan por la inversión en proyectos que mejoren su eficiencia energética y que aporten valor a la sociedad en su conjunto.

Este es el caso de BIBLOX Termoformados.

BIBLOX es una empresa que desde 2008 está dedicada a la fabricación de bandejas de plástico recicladas y reciclables, especializada en envases de plástico termoformados y blisters para los sectores de alimentación, cosmética, farmacia e industria. Sus instalaciones están situadas en Abrera (Barcelona). Tanto en su consumo energético como en la fabricación de su producto en BIBLOX buscan la máxima eficiencia en el uso de las materias primas para reducir al máximo su huella en el medio ambiente. Por esta razón apuestan por el reciclaje y el buen uso de los materiales en su compromiso con la sostenibilidad.

El proyecto ha supuesto la instalación de paneles solares en la cubierta de la nave de Abrera para mejorar su consumo energético y reducir el uso de combustibles en los procesos de fabricación. Para ello han contado con la ayuda de AFFIN Capital que ha implementado un proyecto “llave en mano”, que incluía el análisis preliminar de consumo de la empresa, el dimensionamiento de la instalación, la instalación, puesta en marcha y la financiación del proyecto.

La solución que, además, permite obtener ahorros económicos

Para reducir las emisiones de CO2 existen dos vías sencillas que reducen el coste energético de la empresa:

Implementar proyectos de Eficiencia Energética (EE) queincorporan equipos más eficientes a nivel energético y permite alcanzar el mismo resultado (producción, temperatura, iluminación, etc.) con un menor consumo de energía y con un menor coste.



Implementar proyectos de Energías Renovables (ER) que permite generar electricidad para cubrir parte de la demanda energética de todo la planta. La instalación de paneles solares fotovoltaicos en la cubierta para autoconsumo es un proyecto rentable teniendo en cuenta el alto y creciente coste de la electricidad en España.

El modelo de éxito de Affin Eficiencia Energética

El equipo de Affin Eficiencia Energética viene implementando con éxito desde 2012 proyectos de Eficiencia Energética y de Energías Renovables. El modelo se basa en eliminar la única barrera que existe para la implementación de dichos proyectos, ya que ofrecen a todos los clientes la implementación “llaves en mano” incorporando la financiación de la inversión asociada.

Los clientes se benefician de los ahorros que generan los proyectos de EE y ER, sin realizar la inversión y obteniendo ahorros netos desde el primer momento. Además, realizan la financiación a través de renting, con lo que no se genera deuda en el balance de la empresa y no computa a nivel de CIRBE.

Contactar con Affin Capital sin compromiso y realizarán sin ningún coste el análisis de la instalación y la propuesta de un proyecto global con el que se podrá reducir el consumo y el coste energético a la vez que colaborar en la reducción de las emisiones de CO2.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.