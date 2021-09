Paack inaugura en Madrid el centro de distribución más automatizado de Europa Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 10:03 h (CET) El nuevo almacén ha sido diseñado como hub central robotizado de Cross-Docking y Last-Mile y contará con 100 puntos de recarga para vehículos eléctricos Paack, la start-up de logística líder en entregas eCommerce Same-Day y Next-Day, ha inaugurado recientemente un centro de distribución pionero en Europa, que ha sido equipado con la tecnología más avanzada. El novedoso almacén, diseñado por el equipo de ingeniería de Paack, se encuentra ubicado en la localidad madrileña de San Fernando de Henares y ha sido edificado sobre una parcela de más de 27.000 m². Se trata de una estación logística totalmente robotizada, con dos tipos de robots que operaran a dos alturas, en la planta superior se ocuparan de la clasificación de paquetes y en la planta base se encargaran del movimiento de jaulas.

La aplicación de la robótica al almacén supondrá un significativo aumento de la productividad y eficiencia del servicio que actualmente ofrece la compañía, permitiendo un notable ahorro de tiempo y una reducción significativa de posibles errores. Con los robots realizando una doble función: clasificación de pedidos y rutas de reparto, la automatización de los procesos facilitará las tareas de los trabajadores que ocupa el almacén y supondrá un significativo incremento del volumen de operaciones, ya que el nuevo centro permite procesar hasta 12.000 paquetes por hora y realizar más de 200 salidas.

Además, la estación logística está equipada con 50 puntos de carga eléctrica, y está previsto contar con otros 50 antes de finalizar el año, hasta completar un total de 100. Asimismo, la instalación de placas solares permitirá el autoconsumo de vehículos eléctricos y robots. Con esta apuesta por la sostenibilidad, Paack aspira a convertirse en la compañía líder en entregas cero emisiones de referencia en Europa. Precisamente, el respeto medioambiental, es uno de los ejes estratégicos de la empresa, que en la actualidad se encuentra inmersa en un proceso de ampliación de su flota de vehículos eléctricos, que le permitirá aumentar significativamente los porcentajes de repartos verdes.

Paack ha desarrollado un plan de acción que contempla eliminar la huella de carbono que genera su actividad. La estrategia que sigue la compañía se centra en analizar sus desplazamientos, reducir el impacto mediante la inversión en vehículos no contaminantes, la optimización de rutas, y reducir el número de fallos en entrega, evitando segundos intentos, y disminuyendo emisión de gases. Por último, Paack complementa su estrategia con medidas capaces de generar un efecto positivo en el planeta.

Una expansión imparable

Desde la creación de Paack, de la que en 2021 se cumplen seis años, la compañía ha crecido exponencialmente, superando en cada ejercicio todas sus previsiones. Actualmente, entre sus clientes se encuentran algunos de los más destacados operadores de eCommerce, y ha experimentado un vertiginoso crecimiento en su equipo, compuesto por 400 empleados, así como en su red de distribución, que opera en más de 70 ciudades de diversos países de Europa. Este rápido crecimiento se ha fundamentado en la implementación de un modelo de negocio centrado en el cliente, en el que la tecnología juega un papel relevante, y que permite al consumidor elegir las franjas horarias de entrega de sus pedidos, un sistema que arroja los ratios en primeras entregas más exitosos del mercado.

La actividad principal de Paack se encuentra en España, cubriendo prácticamente la totalidad del territorio y donde ya dispone de once plataformas de distribución y cross-docking situadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga, Murcia, Asturias, A Coruña, y Bilbao, además de hubs de última milla repartidos en otras ciudades de nuestro país.

Por otro lado, el crecimiento experimentado, ha posibilitado la expansión de sus servicios a países como Inglaterra, donde este año ha inaugurado puntos de distribución que reparten el 100% de entregas en cero emisiones, en Manchester y Liverpool y, próximamente, empezará operaciones en Birmingham. En Francia tiene cobertura en las seis ciudades principales del país, mientras que en Portugal, va incrementando paulatinamente su cuota de mercado. Todos estos resultados, también se están viendo reflejados en su volumen de negocio, ya que la previsión contempla cerrar el presente ejercicio con 100 millones de facturación, superando los 56 millones, obtenidos en 2020.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los mejores cerrajeros de la zona según Cerrajeros en Zaragoza La seriedad y exclusividad de Grupo Especta, principios cada vez más valorados en la construcción Jordi Marín, nuevo director de Desarrollo de Negocio de Cataluña en VASS Fersay incorpora tres nuevos soportes de marca propia Data Seekers, empresa 100% malagueña, nominada a Mejor Proveedor Tecnológico del mundo para Rent a Cars