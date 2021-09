Grupo Atico34 diseña un Plan de Igualdad con medidas pioneras para el Ayuntamiento de Guadalajara Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 09:03 h (CET) La consultora Atico34 ha sido la encargada de elaborar el Plan de Igualdad de la localidad manchega, el cual incluye 48 medidas encaminadas a integrar la perspectiva de género en todas las áreas del ente público y a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres El Ayuntamiento de Guadalajara ha elegido a la consultora de igualdad Grupo Atico34 para desarrollar e implementar su Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Este plan ha sido coordinado por la segunda teniente de alcalde y responsable en materia de igualdad, Sara Simón, en colaboración con la Comisión negociadora y Gema Guerra, directora del Área de Igualdad de Grupo Atico34.

Un Plan de Igualdad con medidas pioneras

El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara ha sido el resultado de meses de trabajo y fruto del consenso entre trabajadores del ayuntamiento, miembros de la comisión negociadora y los partidos políticos. En este sentido, el papel de Atico34 ha sido fundamental para coordinar la relación entre los implicados en el plan, diagnosticar aspectos mejorables en materia de igualdad y proponer las actuaciones a realizar.

Gracias a la colaboración entre las partes se han podido implementar medidas pioneras, como la puesta en marcha de un protocolo que regule el derecho a la desconexión digital y el uso de dispositivos electrónicos desde una perspectiva de género.

A su vez, en el mes de septiembre, desde el mismo momento de la aprobación del plan, ya se han empezado a desarrollar acciones como el protocolo de actuación en caso de acoso sexual o por razón de sexo, y la primera edición de los cursos online de Igualdad en el ámbito laboral para el personal municipal.

Grupo Atico34, consultora líder en materia de igualdad

Con actuaciones como esta, Grupo Atico34 sigue confirmándose como una consultora líder a nivel nacional en la elaboración de Planes de Igualdad. En la actualidad la empresa cuenta con ocho Agentes de Igualdad, y con previsión de aumentar a corto plazo el número de profesionales en esta área.

Cabe destacar que el plazo para desarrollar el Plan de Igualdad en empresas o entidades con más de 50 trabajadores termina en marzo de 2022. Ante esta tesitura, en Grupo Atico34 se ha detectado un gran aumento de las consultas para conocer los presupuestos y la metodología de trabajo. No hay que olvidar que no implantar este plan a tiempo podría acarrear duras sanciones.

Grupo Atico34 es una consultoría con más de 12 años de experiencia asesorando en materia de igualdad a empresas y que cuenta con soluciones innovadoras para todo tipo de organizaciones. Entre ellas se encuentra un software online exclusivo para sus clientes que permite una gestión completa del Plan de Igualdad y que resulta de gran ayuda para los departamentos de Recursos Humanos.

La consultora ofrece sus servicios a nivel nacional tanto a empresas privadas como a entidades públicas, y tiene presencia en 26 ciudades españolas a través de oficinas propias, entre ellas las situadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Mallorca, Málaga, Gijón o Tenerife.

