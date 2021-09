Ley de Segunda Oportunidad de la mano de Ferox Adv Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de septiembre de 2021

La Ley de Segunda Oportunidad es un proceso administrativo al que pueden optar autónomos y particulares cuando se encuentran en medio de una situación económica complicada y desean negociar nuevas condiciones de pagos con los acreedores. En determinados casos, incluso se solicita la cancelación completa de su deuda.

Aunque no es muy conocida en España, la Ley de Segunda Oportunidad se usa mucho en Estados Unidos y en otros países por su gran lista de beneficios. De hecho, en Ferox Adv cuentan con un equipo especialista y profesional capacitado para asesorar a sus clientes sobre la mediación y solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad. Además, les completan todos los procedimientos necesarios para garantizar el éxito de la solicitud.

Funcionamiento de la Ley de Segunda Oportunidad La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo creado con el propósito de ayudar a las personas físicas y jurídicas que se encuentran atravesando una situación de quiebra económica y, por lo tanto, que se hallan incapacitadas para hacer frente a sus deudas.

Asimismo, esta herramienta permite que las personas que estén sobreendeudadas tengan la posibilidad de mediar un acuerdo de pago con los acreedores, conocido como Acuerdo Extraoficial de Pagos. Este estable nuevas condiciones de pagos que garanticen la retribución del dinero, teniendo en cuenta las principales necesidades de la persona.

En el caso de que no se consiga establecer acuerdos entre las dos partes, el segundo paso a dar es tomar una vía judicial que permita la cancelación total de la deuda o su exoneración final.

¿Qué beneficios ofrece la Ley de Segunda Oportunidad? Anteriormente, cuando las personas se encontraban en esta situación de quiebra la única opción era declararse en bancarrota, lo que generaba la pérdida total de los activos. Ahora, optar por la aplicación de la Ley de Segunda de Oportunidad le permite al deudor congelar, de manera temporal, algunas demandas, embargos o ejecuciones sobre sus fondos y bienes, permitiéndole refinanciar sus deudas con los acreedores.

Según la fase en la que se encuentre la mediación, se pueden reducir algunas deudas o aplazar el pago mediante tiempos de espera con un nuevo calendario de pagos hasta de 5 años. Estas acciones permitirán a la persona continuar con su negocio en funcionamiento, aunque con algunas limitaciones.

Lo más importante es que esta herramienta permite al deudor blindar algunas partes de sus ahorros, bienes e ingresos, eliminar su nombre de los ficheros de morosos y, de esta forma, le da tiempo a estudiar alternativas para mejorar su situación.

Ferox Adv cuenta con una página web donde presta toda la información que los clientes interesados en la Ley de Segunda Oportunidad necesitan saber.

