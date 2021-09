La seguridad de las instalaciones de depósitos de gas según SyA Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 07:30 h (CET) Cuando se piensa en instalar un depósito de gas, en lo primero que hay que fijarse es que la empresa que lo haga esté especializada en ello y que garantice una instalación segura para evitar posibles incidentes En este sentido, SyA Instalaciones, la empresa oscense especializada en gas, asegura una correcta instalación de los depósitos de gas ya que dispone de un equipo formado por ingenieros, técnicos e instaladores titulados.

Desde el grupo SyA se encargan de diseñar una instalación adecuada a las necesidades y consumos del cliente, donde se priman siempre las condiciones de seguridad. Además, disponen de las herramientas necesarias y homologadas para llevar a cabo proyectos relacionados con depósitos de gas tanto para particulares como para grandes industrias y poblaciones.

Estos profesionales, cuya actividad comenzó en la década de los 60, están presentes en todas las fases del proceso comenzando por la instalación de los depósitos de gas, la canalización (ya sea de forma aérea o enterrada), la instalación de los aparatos, el proyecto de gas y de calefacción y su legalización.

En el grupo SyA disponen de depósitos de gas a granel destinados a viviendas, turismo rural, explotaciones ganaderas, hostelería y restauración e industria y servicios. Por otro lado, también cuentan con depósitos de gas canalizado para bloques de viviendas, adosados, urbanizaciones y poblaciones.

A la hora de instalar un depósito de gas en un vivienda, por ejemplo, se da la opción de elegir entre uno aéreo o enterrado. Los técnicos de SyA Instalaciones indicarán la mejor opción dependiendo de las condiciones de terreno, el tamaño del depósito a instalar o las preferencias estéticas de la vivienda.

Por un lado, los depósitos de gas propano aéreos suelen colocarse sobre un soporte de hormigón al aire libre, en un terreno próximo a la vivienda que al menos cumpla con los tres metros de seguridad que se exigen por normativa. Sin embargo, el hecho de que este quede a la vista puede convertirse en una desventaja para los clientes a pesar de que el coste de la instalación de este tipo de depósitos de gas suele ser mucho más económico.

Por otro lado, elegir un depósito de gas propano enterrado cuenta con la principal ventaja de que no se encuentra a la vista (se coloca bajo tierra) y, por lo tanto, puede mejorar así la estética visual de la zona exterior de la vivienda. En esta ocasión, uno de los principales inconvenientes es que resulta más caro que los aerostáticos ya que requiere de la excavación de un foso para poder realizar la instalación.

Finalmente, el tamaño del depósito es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de la instalación. De forma general, los que normalmente se instalan a nivel doméstico suelen tener entre uno y trece metros cúbicos aunque todo depende de las necesidades de cada cliente. Entre las posibilidades, se puede elegir también los de tamaño mini que tienen un volumen inferior al metro cúbico y que pueden colocarse tanto de forma subterráneo como aérea. También cabe la opción de adquirir uno clásico, entre un metro cúbico y trece, cuyo material debe ser, al igual que en los anteriores casos, resistente tanto a la corrosión, si se coloca en el exterior, como al revestimiento si se realiza de forma enterrada. Entre las opciones a escoger no hay que olvidar los depósitos de gran capacidad que pueden llegar a los dos mil metros cúbicos y que suelen ser los ideales para negocios e industrias con mayores necesidades.

Los técnicos de grupo SyA cuentan con una amplia experiencia, reciben formación continua y están certificados para ofrecer a sus clientes las máximas garantías de las instalaciones de gas, además disponen de la maquinaria, la flota de vehículos y las herramientas necesarias para la realización de estos trabajos con alta eficacia y calidad.

