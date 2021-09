Guadalest ( Alicante ) acogerá el primer museo de cambio climático y sostenibilidad de Europa Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 05:05 h (CET) El museo, que será referencia mundial en este ámbito, servirá como centro de reuniones institucionales nacionales e internacionales de alto nivel, acogiendo eventos que impulsen acciones para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible ( ODS ) y la lucha contra el cambio climático El arte siempre ha sido la forma de expresión de la humanidad para comunicar realidades que muchas veces se ocultaban o no se confrontaban.

La mayoría de las personas comprenden mejor las imágenes y los símbolos que las palabras, doctrinas, discursos y disertaciones.

Las imágenes llegan al corazón, despiertan la imaginación y producen transformación.

Ante la urgente necesidad de concienciación sobre la emergencia climática global, donde como especie está en juego la continuidad de la "casa común", y con el apoyo de la obra del gran artista Español, Manuel Ribera Girona, el cual a lo largo de su vida ha impactado y "expuesto" ante las grandes problemáticas sociales, entre ellas el cambio climático y sus trágicas consecuencias, base esencial de este proyecto.

Guadalest ( Alicante ), único y maravilloso pueblo, considerado como uno de los más bonitos de España, enclavado entre la sierra y el Mar Mediterráneo, declarado conjunto Histórico y Cultural, acogerá el primer museo del clima y sostenibilidad de Europa y uno de los pocos en el mundo

Siguiendo el mandato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) en su Agenda 20/30, CLIMARTE 2030 , invertirá 3 millones de euros para la creación de este Museo-Centro de exhibición de vanguardia en las instalaciones del mítico e histórico edificio del Museo Ribera Girona para concienciar, educar y formar a diferentes grupos sociales: estudiantes de todos los niveles, sectores públicos y privados nacionales y extranjeros con el fin de impulsar conversaciones, encuentros y acciones concretas en el marco de la crisis climática y sostenibilidad de nuestro planeta, comunicando a través del arte, donde los visitantes, interpretaran esta realidad internacionalizándola de forma personal y colectiva.

El proyecto será presidido por el Director General de CLIMARTE 2030 y CEO de CCN ENVIRONMENT , miembro de Global Compact UN, Rody Sánchez de Miguel y el que suscribe, Dr. Jose Luis Maccarone Mioni, Director de Relaciones Institucionales (Experto en Sostenibilidad y ex diplomático ante Naciones Unidas) y juntamente con el Ayuntamiento de Guadalest, y el legado de Manuel Ribera Girona, se dará a luz una forma innovadora e impactante para implementar y ejecutar tangiblemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible acercando a toda clase de público, y produciendo así, agentes de cambio, los cuales transformarán sus ámbitos y contextos.

Empresas españolas y extranjeras comprometidas con la sostenibilidad participaran en este proyecto articulando de esta forma una red de actores del sector público y privado nacional e internacional comunicando acciones y planes concretos, articulando con CLIMARTE 2030 una serie de programas y actividades en la sede del museo de Guadalest.

CLIMARTE 2030 comunica a través del arte, estudios científicos internacionales, videos e imágenes impactantes, la realidad ambiental de hoy y mañana de nuestro planeta, mediante un compromiso para la concienciación humana de los devastadores efectos del cambio climático y la necesidad de volver a ser sostenibles mediante acciones concretas y eficaces.

CLIMARTE 2030: CLIMA, ARTE y SOSTENIBILIDAD.

“CREAMOS CONCIENCIA PARA GARANTIZAR LA PERPETUIDAD DE LA HUMANIDAD.”

