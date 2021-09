Revista Lagunaro: Elegir una cerradura multipunto, criterios a tener en cuenta Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 14:59 h (CET) En el siguiente artículo se explica detalladamente los diferentes tipos de cerraduras, hay que tener en cuenta que las cerraduras multipunto son las preferidas por quienes buscan protección contra los robos Esta elección es especialmente importante, ya que la mayoría de los ladrones utilizan la puerta principal para acceder a la vivienda.

Cerraduras de tres o cinco puntos, cerraduras de embutir, cerraduras ocultas o de superficie, etc. Estos son algunos de los elementos a tener en cuenta a la hora de elegir la cerradura adecuada.

Tres, cinco, siete, nueve... ¿Cuántos puntos de cierre?

El principio de bloqueo de un solo punto es muy sencillo. Cuando se cierra la puerta de entrada o la puerta trasera, se debe a que un perno situado en el borde de la puerta activa un cerrojo fijo en el marco, que bloquea la entrada.

Sin embargo, dado que el cierre proporciona un único punto situado a la altura de la cerradura, un ladrón puede intentar romperla, por ejemplo: presionando la parte inferior o superior de la puerta con una herramienta adecuada.

La cerradura multipunto es más compleja, pero resuelve este tipo de problema. En esta ocasión, la cerradura activa una varilla, que a su vez acciona varios pernos de bloqueo, cada uno de los cuales se engancha en cerrojos ubicados a diferentes alturas.

De esta forma, la puerta de la vivienda dispone de varios puntos de anclaje que ofrece más resistencia para los ladrones, que deben romper uno o varios de estos puntos para poder acceder.

¿Cerradura de cinco o tres puntos? Una cuestión de tamaño de la puerta

La mayoría de las cerraduras multipunto se venden en kits de 3 o 5 puntos, también hay cerraduras con 7 e incluso 9 puntos de cierre. En este caso, los pernos adicionales se encuentran en la parte superior e inferior de la puerta. Sin embargo, estos modelos se suelen reservar para uso profesional o industrial.

Aunque las cerraduras de 5 puntos son lógicamente más resistentes, también son más caras y más difíciles de instalar. Incluso se recomienda dejar la instalación en manos de cerrajeros profesionales.

Por otro lado, las cerraduras de 3 puntos pueden ser instaladas por cuenta propia. Sin embargo, estos modelos pueden no ser lo suficientemente fuertes si la puerta es amplia. Por ejemplo, una cerradura de 5 puntos es preferible para puertas de más de 2,10 metros de altura.

Cerraduras de embutir o de superficie: métodos de instalación

Existen dos métodos principales para instalar o sustituir una cerradura: de superficie y de embutir, hay que tener en cuenta ambos métodos a la hora de elegir una cerradura de puerta, ya que la dificultad de instalación y el resultado final serán muy diferentes.

Lo que hay que saber sobre la instalación de la cerradura de embutir

La cerradura de superficie está integrada en el marco de la puerta. Por lo tanto, una vez instalada, la cerradura será prácticamente invisible. También ofrece un mayor nivel de seguridad contra la intrusión, ya que toda la vinculación está situada en el interior de la puerta.

En cambio, la instalación de una cerradura de embutir es más difícil. En algunos casos, incluso puede ser imposible, de hecho, materiales como el PVC o el aluminio no se prestan a este tipo de instalación. Por esta razón, se debe llamar a un cerrajero profesional para instalar una cerradura de este tipo.

Lo que hay que saber sobre la instalación de la cerradura de superficie

La instalación de la cerradura de superficie es mucho más sencilla, ya que no altera la puerta y lo pueden hacer personas con algunos conocimientos de bricolaje. Esta es una de las razones por las que este tipo de cerradura es la más común.

Este tipo de cerradura tiene el enganche directamente unido a la puerta, sin integración, esto significa que es visible, lo que puede ser un problema desde el punto de vista estético. Dicho esto, las cerraduras de superficie también son ligeramente menos costosas que las cerraduras de embutir.

¿Y la instalación oculta?

La cerradura oculta es ligeramente diferente a la cerradura de superficie. Una vez más, la cerradura está fijada a la puerta, pero esta vez está cubierta por un cierre que oculta el enganche.

Aunque la cerradura sigue estando situada fuera del marco de la puerta, se considera que las cerraduras de embutir son un poco más resistentes que las modelos de cerraduras de superficie.

Sustitución de cerraduras: ¿hay que cambiar las manillas de las puertas?

La sustitución de la manilla no siempre es necesaria cuando se debe cambiar una cerradura de una puerta. Es posible que se tenga que instalar un reductor cuadrado para adaptar la manilla a la nueva cerradura.

Sin embargo, la sustitución sólo depende de las manillas existentes y de la nueva cerradura. Por lo tanto, cada situación debe ser analizada caso por caso.

Una garantía de calidad: certificación A2P

El número de puntos de anclaje de una cerradura de seguridad da una idea de su resistencia y precio. Sin embargo, una cerradura con muchos puntos de cierre no puede considerarse a prueba de manipulaciones.

Para prevenir los robos de forma más eficaz, puede consultar la norma A2P (de "Assurance Protection Prévention"). Desde 1985, esta certificación, gestionada por el Centro Nacional de Prevención y Protección (CNPP), informa al público sobre la resistencia de los distintos equipos a la intrusión.

El CNPP participa en el diseño de cerraduras de todo tipo, pero también de armarios y puertas blindadas, equipos electrónicos de seguridad, etc.

Por lo tanto, una cerradura certificada por A2P recibe la siguiente calificación:

La certificación A2P*: Significa que un intruso tardará al menos 5 minutos en forzar la cerradura.

Significa que un intruso tardará al menos 5 minutos en forzar la cerradura. Si la cerradura está certificada A2P**: Un ladrón tardará al menos 10 minutos en romperla.

Un ladrón tardará al menos 10 minutos en romperla. Con la certificación A2P***: Un ladrón tardará al menos 15 minutos en romper la cerradura. Esto último se refiere principalmente a las puertas blindadas y otras cajas fuertes. Para establecer un nivel de seguridad, el CNPP estudia el diseño del cilindro. Esto se basa en el número de pines que contiene: una cerradura de alta seguridad contendrá al menos 6 pines. También se basa en la presencia de:

Una protección contra la perforación, que añade una pieza giratoria a la cerradura. Esto evita que la broca llegue a los pasadores

Una protección contra la rotura

Protección contra picaduras Estos no son los únicos criterios que tiene en cuenta el CNPP, ya que un cilindro de puerta puede ofrecer una seguridad adicional. Anti-copia, anti-fusión, anti-picking, etc.

Un último criterio de selección: la llave

Para hacer la elección, se debe interesar finalmente por el tipo de llave que permitirá el bloqueo de la puerta. La llave depende del cilindro de la cerradura y puede ofrecer una protección adicional contra el robo, pero también servicios adicionales.

Por ejemplo, una cerradura de puerta de entrada puede ser de doble entrada, desembragable, de pomo, de medio cilindro, etc. En cuanto al número de puntos de cierre, estos tipos de llaves tienen sus propias ventajas.

Para finalizar, hay que tener en cuenta todos los aspectos que se han mencionado en este artículo para saber elegir una cerradura multipunto. Si aun así tiene que enfrentarse a un robo o a una instalación defectuosa, no dude en llamar a un cerrajero profesional.

