Principales beneficios del CBD según CBD Valley Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 15:11 h (CET) Cada vez son más las personas que deciden comprar CBD por la gran cantidad de beneficios que ofrece para la salud De hecho, tal y como explica CBD Valley, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda los productos de CBD por sus múltiples propiedades, y aclara que el CBD se tolera de forma correcta por el mayor número de personas (basado en todas las diferentes investigaciones que se han realizado hasta la fecha en relación con el cannabidiol.

Pero, ¿qué es el CBD?

El CBD es un cannabinoide que procede de la planta del cannabis. A diferencia del THC, el CBD no es psicoactivo, por lo que no genera ni dependencia, ni provoca alteraciones de la realidad.

Lo que sí aporta es una gran cantidad de propiedades beneficiosas para la salud.

Este cannabinoide se ofrece en diferentes productos como flores de cáñamo, cosméticos, infusiones y aceites.

Beneficios del CBD

El CBD ofrece importantes beneficios para la salud y el bienestar de las personas. Se puede destacar la capacidad para reestablecer el equilibrio cuando se producen desequilibrios internos producidos por diversas causas.

Efecto antidepresivo

Son varias las investigaciones científicas realizadas por diferentes organismos y laboratorios de todo el mundo que destacan el efecto del CBD para reducir en gran medida la ansiedad, el estrés y la depresión.

El CBD permite potenciar el estado de relajación en las personas ayudando a reducir los síntomas del estrés y la ansiedad, ayudando a mejorar el estado de bienestar.

También se han publicado un gran número de investigaciones que afirman que el cannabidiol reduce la frecuencia e intensidad de las convulsiones que sufren los pacientes de epilepsia.

Efecto antiinflamatorio

El CBD también produce un efecto antiinflamatorio ante cualquier dolencia que provoque inflamación en el cuerpo, además de normalizar la movilidad gastrointestinal, reduciendo la diarrea y ayudando a equilibrar el tránsito intestinal.

Reduce el insomnio

Ligado al primer punto en el que se explica el poder relajante del CBD, este permite aumentar el estado de relajación y por ende, ayudar a conciliar el sueño y a combatir el insomnio, mejorando la calidad y la duración del sueño, especialmente en aquellas personas que tienen dificultades para dormir.

Alternativa a los analgésicos

Las importantes propiedades que ofrece el CBD lo convierten en una alternativa natural a los analgésicos tomados para reducir el dolor, la inflamación, o incluso el estrés y la ansiedad.

Si bien es cierto, es importante recalcar que el CBD no es un sustituto de ningún tratamiento médico y es necesario comunicárselo al médico para que lo valore.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.