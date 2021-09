La importancia de contar con una asesoría empresarial, por JEYPA Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 14:49 h (CET) Razones por las que es importante el asesoramiento empresarial. Cada empresario tiene una propia visión de la realidad económica. Bien o mal, es la mecha que permite el desarrollo de un negocio. Pero, ¿son siempre correctas las creencias de un empresario? Y, sobre todo, ¿se pueden mejorar los procesos dentro de su empresa? Según Jeypa, gestoría en Getafe, absolutamente sí, y esta es la tarea encomendada a los consultores de gestión: conocer, estudiar y mejorar una realidad empresarial. Por ello, el consultor de gestión es una figura crucial en toda empresa.

Palabras clave: consultoría empresarial, mejora empresarial, apoyo empresarial, formación empresarial, mayores beneficios.

Qué es el asesoramiento empresarial

Mejorar y desarrollar su empresa

Asesoría empresarial ¿Cuáles son las ventajas de este servicio? Comprender la importancia de la consultoría empresarial es crucial para el éxito de un negocio. Abarca todas aquellas actividades externas de apoyo a la empresa que tienen como misión ayudar a los directivos a alcanzar los objetivos.

Asesoría empresarial: Actividad de uno o varios consultores, organizados o no en empresas, que prestan servicios profesionales, únicos, ocasionales o continuos, de asesoramiento y opiniones de expertos en la materia sobre asuntos de empresa y dirigidos a empresas clientes.

En el mundo económico también se conoce como consultoría de gestión o consultoría empresarial. A través de la consultoría empresarial, todo empresario puede pensar en mejorar y desarrollar plenamente los procesos empresariales. El aumento de la facturación es una consecuencia natural.

Se entiende por consultoría de gestión: Las actividades de consultoría empresarial dedicadas a temas de alto contenido estratégico, empresarial, organizativo o ejecutivo, dirigidas a socios, direcciones generales, directores y altos cargos, prestadas por figuras con experiencia similar.

La importancia del asesoramiento empresarial

El consejo adecuado en el momento adecuado

¿Por qué elegir una empresa de asesoramiento empresarial? A menudo, se piensa que un empresario puede gestionar las diferentes ramas de la empresa de forma totalmente independiente. Entonces, se da cuenta de que la intuición y la pasión no son suficientes. Clientes, proveedores, marketing, finanzas, producción, gestión de personal. Hay muchas áreas en una empresa que requieren habilidades y conocimientos específicos, y los gerentes no siempre son capaces de tratarlos de la manera adecuada.

Por ello, el asesoramiento empresarial se convierte en algo esencial. El asesor no es alguien a quien el empresario deba mirar con recelo, sino todo lo contrario. La fuerza de la relación entre el consultor y el propietario de la empresa reside en el propósito común. Ambos tienen en mente el destino de la empresa, y las habilidades del empresario deben ir acompañadas de la experiencia y los conocimientos del consultor.

Una mirada externa, la de una persona competente y vigilante que no está atrapada en el frenesí de tener que hacer y librar la batalla diaria en la empresa, será capaz de ver la realidad de la empresa desde un punto de vista diferente. Esto les permite identificar problemas y soluciones que son difíciles de ver desde dentro y de este modo establecer la estrategia empresarial adecuada.

¿Quién es el asesor de empresas?

Un ángel de la guarda con experiencia

La figura del consultor no es nueva en el mundo empresarial. Se remonta a principios del siglo XX, pero desde los años 80 se ha convertido en un pilar insustituible de todo éxito empresarial. El consultor es la persona a la que la se le pide consejo, se le presenta la evaluación del plan de negocio, se le confía preocupaciones de diversa índole. Todo ello con el objetivo de obtener soluciones óptimas para mejorar la situación de la empresa.

Los asesores de empresas también se ocupan de los trámites y de cómo gestionar la adquisición de la herencia de una empresa, normalmente en empresas familiares, que en muchas ocasiones conllevan una sucesión entre generaciones por jubilación o fallecimiento de la dirección.

Qué hace el asesor de empresas

Soluciones rápidas e incisivas

La tarea del consultor empresarial es tener un amplio conocimiento de la materia, ya sea económica, organizativa. A través de la experiencia y la práctica, ha aprendido todos los trucos del mundo de los negocios. El asesor es conocedor de las empresas, y, por tanto, será capaz de proponer soluciones rápidas e incisivas a los problemas del empresario.

Actividades de asesoramiento empresarial

Apoyo, mejora, noticias, formación

1. Actividades de apoyo: ¿con qué frecuencia se enfrentan los directivos a una decisión complicada? Puede ser la oportunidad de una nueva inversión o la necesidad de una reorganización de la empresa. En este caso, la consultoría empresarial tiene la misión de apoyar al empresario en la fase de toma de decisiones, proporcionándole datos precisos y realizando proyecciones sobre el impacto económico de una elección. Previsiones precisas para una elección más informada.

2. Actividades de mejora: a menudo un empresario intenta tener una visión general de la estructura, pero se descuida un análisis cuidadoso de cada área de la empresa. Una de las tareas de la consultoría empresarial es estudiar las distintas áreas de la empresa e identificar las que necesitan mejorar. Esto se hace con el fin de aumentar la eficiencia y la productividad.

3. Proponer nuevas ideas: el punto fuerte de un equipo de asesoría empresarial es que ha trabajado en diferentes sectores económicos. Esta experiencia heterogénea permite proponer al empresario nuevas ideas y, en ocasiones, una visión diferente y más innovadora de determinados procesos empresariales. A menudo, es la novedad lo que permite aumentar los resultados.

4. Actividades de formación: un intercambio continuo de información entre el empresario y el equipo de consultores permitirá al directivo interiorizar nuevos conocimientos. La asimilación de nuevos conocimientos y estrategias es fundamental para que una empresa crezca.

Áreas de asesoramiento empresarial

¿Un departamento? Un consultor

No hace falta decir que un buen equipo de consultoría de gestión tiene la capacidad de analizar y evaluar con precisión todas las áreas estratégicas de una empresa. En particular, el análisis se centra en estas áreas: financiera, de producción, comercial, organizativa, jurídica y administrativa. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, el aspecto del marketing digital en los negocios es cada vez más importante. Esta es un área que una buena asesoría empresarial debe saber manejar con conocimiento y profesionalidad.

Conclusiones

¿Asesoramiento empresarial? Una guía, un incentivo

La consultoría empresarial acompaña al empresario de cerca y apoya especialmente en las áreas donde sea más débil o donde los riesgos sean mayores. Desde la asesoría empresarial se aportan soluciones rápidas e incisivas a los problemas que surgen, ya sean grandes o pequeños. Se aportan novedades y formación a la empresa para estar al día de las últimas tecnologías y procedimientos. Y de este modo se permitirá a la empresa aprovechar las oportunidades que de otro modo no serían posibles.

Mejorar y desarrollar la empresa

La asesoría empresarial es capaz de ofrecer un asesoramiento empresarial de alto nivel, gracias a un grupo de consultores con experiencia en finanzas, marketing, gestión de recursos y cultura empresarial. El objetivo es evaluar las deficiencias de la empresa y recomendar los cambios necesarios para hacerla más rentable.

Para el empresario, los beneficios de la consultoría empresarial son múltiples: mejor gestión de los procesos empresariales, mayor conocimiento de los puntos fuertes y débiles, mejora de los conocimientos técnicos y mayor capacidad para tomar decisiones importantes para el futuro de la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.