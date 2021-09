Las startups que revolucionan la gestión de talento en España

Se presenta la actualización estudio con un mapa de la tecnología en el reclutamiento y gestión de talento elaborado por Skiller Academy. En la elaboración han participado colaboradores especialistas en cada una de las categorías y con la opinión de más de un centenar de profesionales. El Estudio ha puesto hincapié en las tecnologías más utilizadas así como en las startups nacionales Las empresas han descubierto las grandes ventajas de incorporar soluciones para atraer y gestionar talento gracias a startups innovadoras. La investigación de Skiller Academy pone en el radar las más importantes.



Ante el entorno VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) en el que se está y el obligatorio cambio en la forma de trabajar de las empresas, todo el mundo es consciente de la necesidad de contar con tecnologías eficientes y que simplifiquen la gestión en todas las áreas, por supuesto recursos humanos se vuelve aún más clave y estratégico.



Se han incorporado nuevas tecnologías de recursos humanos desde la perspectiva del empleador. Para que pueda descubrir herramientas en los siguientes aspectos:

• Employer branding

• Aplicant Tracking Systems

• Plataformas reclutamientos IT

• Evaluación de competencias

• Gestión integral de personas

• Software para el reclutamiento

• Payroll

• Software para la organización y gestión de personas

• Evaluación del desempeño



La Academia se marcó el reto dar una visión que se ha denominado “HR Tech”. Junto con Paloma Romero, headhunter y apoyado en expertos HR y Recruitment, como Veronica Aldazosa Bustos, Ana García Colmena, Rocío Fuentes Escribano y el resto del grupo de HRBP. Con el apoyo en esta ocasión de la Fundación Transforma España y AEDIPE.

“La necesidad de saber quién es quién desde un punto de vista de HR IT, como ayuda a cada una de las áreas dentro de Recursos Humanos, es fundamental, en toda transformación digital, centrar los esfuerzos de la empresa en la persona, pero siempre basándonos en un apoyo de IT que refuerce y haga más simple cualquier tipo de proceso», destaca Paloma Romero.

Rocio Fuentes remarca que “en todos los años que llevo trabajando en tecnología, se ha demostrado que las empresas buscan personas con menos experiencia pero con mayor capacidad de aprendizaje, es por ello que las herramientas de evaluación permiten estructurar la carrera interna de un profesional y de este modo, conseguir mayor estabilidad. Actualmente, para alcanzar la máxima productividad en cualquier área laboral no solo es necesario ampliar los conocimientos, sino que también hay que trabajar en la mejora de competencias y aptitudes personales de los empleados. Para ello, es imprescindible apoyarse en herramientas de evaluación de desempeño (como un software para evaluar el desempeño) que nos permitan medir y trabajarlas a partir de un plan estratégico basado en datos. “Las herramientas ofrecen datos que fomentan la formación y crecimiento interno, además de beneficiarse del impacto directo que garantiza el bienestar de los empleados. De forma resumida, tenemos empleados más predispuestos a aprender nuevas áreas y su nivel de satisfacción es mucho mayor, nos ayuda a eliminar la alta rotación existente, los candidatos contentos no buscan nuevos proyectos fuera. “, añade Rocio Fuentes.

Ana García Colmena: "La gestión del talento toma principal protagonismo en las compañías que desean contar con los mejores profesionales. Trabajar en la creación de un roadmap coherente con la estrategia de cada empresa y alinearlo con las expectativas de desarrollo del empleado, dará la verdadera ventaja competitiva. Y para ello, herramientas como la propuesta por rankup.ai, son imprescindibles para optimizar tiempos y asegurar un itinerario formativo transparente.”

Verónica Aldazosa subraya que “una eficaz transformación digital solo es posible con una transformación cultural previa o en paralelo. Los departamentos de RH han de liderar esa transformación y para ello han de ser ejemplo de cambio. Adoptar una nueva mentalidad, mucho más ágil y digitalizar los procesos de talento a través del uso de herramientas tecnológicas son los principales retos de los nuevos departamentos de Personas y Cultura. La importancia de seleccionar las herramientas adecuadas y el talento que las conozcan sean convertido en una palanca clave de crecimiento en las empresas.



“Desde la Fundación Transforma España creemos y apostamos por el talento como el motor de éxito que impulsa y desarrolla una empresa, una sociedad y en definitiva, nuestro país. Por ello creamos el evento Talent Summit, como un lugar de encuentro entre todas aquellas iniciativas y startups enfocadas en los aspectos de la gestión de personas (integración, formación, desarrollo, conciliación…) como los relacionados con el ámbito del employer branding y en la atracción del talento, junto con los departamentos de RRHH, Formación, contratación y talento, entre otros.

Vamos a presentar en el Talent Summit el mapa de la tecnología en el reclutamiento y gestión de talento elaborado por Skiller Academy: una gran aportación que contribuye aun más a conocer y compartir las soluciones que la empresa necesita para abordar la transformación en la que estamos inmersos. Por eso animamos a todas aquellas startups enfocadas en la gestión del talento a que se inscriban en el evento y compartan y presenten su proyecto con el público profesional asistente”, comenta Susana Farrán, responsable del Talent Summit.