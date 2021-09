Estudiantes en busca de residencias y pisos compartidos: consejos de Rentokil Initial para acertar

Rentokil Initital aconseja, desde el punto de vista higiénico, de desinsectación y de convivencia, a los estudiantes para ayudarles a elegir la opción más adecuada Con el inicio del año académico, unos 494.000 estudiantes se están desplazando estos días desde sus ciudades de origen a otras para cursar sus estudios, por lo que el mercado del alquiler pone a su disposición alojamiento de todo tipo de precios y calidades.

Además de la conexión a internet y unas buenas instalaciones, es importante prestar atención a la higiene de los alojamientos.

Si se opta por el piso compartido, éstas son las claves de convivencia desde el punto de vista de la higiene y la desinsectación.

Comienza un nuevo curso académico, y con ello miles de estudiantes cambian sus maletas veraniegas por las mochilas cargadas de libros. Según un informe de la consultora Deloitte, de los 1,6 millones de jóvenes matriculados en las universidades y escuelas de negocios de España, unos 494.000 se desplazarán desde sus ciudades de origen a otras para cursar sus estudios. El mercado del alquiler, aprovechando este éxodo estudiantil, pone a su disposición alojamientos de todo tipo de precios y calidades; sin embargo, hay algo fundamental en lo que tienen que fijarse los estudiantes: la higiene del lugar.

El acceso a internet, unas buenas instalaciones, la proximidad o una adecuada conexión del transporte público con el centro de estudios son razones de peso a la hora de elegir residencia. No obstante, ahora más que nunca, la higiene de los alojamientos tiene que ser una prioridad tanto para el arrendador como para el arrendatario. En ese sentido, la multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, Rentokil Initial, ha preparado una serie de consejos, desde un punto de vista higiénico y de desinsectación, que pueden ayudar a los estudiantes a elegir la opción más adecuada según sus necesidades:

Residencias de estudiantes y colegios mayores

Las residencias de estudiantes y los colegios mayores son la opción preferida por aquellos padres cuyos hijos comienzan sus estudios, debido a las facilidades y condiciones que ofrecen. Contar con servicio de lavandería, comedor, salas de estudio o gimnasio facilita mucho la vida de los jóvenes, quienes solo tendrán que preocuparse de sacar adelante el curso académico.

En este tipo de alojamiento, se debe asegurar un servicio diario de limpieza, tanto de espacios comunes como de las habitaciones, para desinfectar las superficies. Los gérmenes forman parte de la vida diaria, por lo que, además del polvo y la suciedad, ahora con la pandemia es fundamental desinfectar todas las áreas, zonas de paso y objetos que se tocan con frecuencia, como mesas de estudio, barandillas, interruptores, etc., para reducir el riesgo de contagio.

Durante todo este tiempo, hemos aprendido que la limpieza es fundamental, como lo es también mantener limpio el aire y la ventilación. Estos asuntos son vitales para prevenir contagios en estos espacios, ya que las investigaciones demuestran que estar en una habitación con buena ventilación puede reducir el riesgo de infección por partículas en más de un 70%. Para mejorar la calidad del aire y proteger a los estudiantes, los propietarios de estos colegios mayores y residencias deben tener en cuenta las siguientes medidas:

- Disponer de un sistema de filtración de aire adecuado y mantener los filtros correctamente.

- Asegurarse de que las ventanas estén abiertas durante periodos regulares a lo largo del día y animar a los estudiantes a abrirlas cuando la calidad del aire exterior sea aceptable.

- Mantener la humedad en niveles que limiten la proliferación de patógenos y sean propicios para la salud y el bienestar.

- Realizar controles exhaustivos de aquellas instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y sean de uso colectivo, para evitar contagios por legionela. Esta enfermedad se propaga por inhalación de pequeñas gotas de agua que pueden contener la bacteria y permanecer suspendidas en el aire.

Pisos compartidos

Esta segunda tipología de alojamiento es la escogida por muchos estudiantes que, a partir de su segundo o tercer año de carrera, se mudan con amigos o, incluso, desconocidos buscando algo más de autonomía y ahorro de costes.

Sean quienes sean los compañeros de piso, es necesario establecer unas reglas higiénicas para evitar malentendidos. La limpieza y el orden son fundamentales por una cuestión de educación, higiene y salubridad, por lo que cuando se comparte espacio con otras personas, es importante pactar algunas condiciones y normas en ese sentido.

Los espacios privados de los pisos compartidos, las habitaciones, son responsabilidad de cada inquilino. Se debe procurar que estén limpios y ordenados. De lo contrario, un mal estado de estas zonas puede tener repercusiones negativas en la convivencia. Desde Rentokil Initial se recomiendan las siguientes medidas:

- Limpiar, de manera regular y haciendo hincapié en aquellas áreas con las que se esté en contacto frecuente, con productos de limpieza de uso doméstico que contengan jabón o detergente para eliminar los gérmenes.

- Airear la habitación a diario manteniendo las ventanas y puertas abiertas para mejorar la circulación del aire. En aquellos casos en los que las temperaturas, ya sean altas o bajas, hagan que la apertura de ventanas no sea agradable, se puede recurrir a los purificadores de aire con filtros HEPA-13 que recogen el aire con patógenos y lo filtran para después devolverlo al ambiente completamente limpio.

Las zonas comunes, como los baños, la cocina y el salón, son espacios compartidos por todos los inquilinos de la casa, por lo que es aquí donde las tareas de limpieza y desinfección cobran mayor importancia, si cabe. La falta de higiene en estas áreas puede transformarlas en focos de contagio de virus como el Covid-19 y otros patógenos. Estos son algunos consejos que aportarán comodidad y seguridad a todos los compañeros de piso:

- Crear un calendario de tareas de la limpieza evitará que uno solo acabe haciendo todo el trabajo. Distribuida por faenas, horas y personas a cargo, la limpieza de la casa será mucho menos tediosa.

- Limpiar y desinfectar de manera regular todas las superficies de contacto y el suelo con productos adecuados. Poner especial atención a esta tarea cuando se reciben visitas de gente fuera del círculo de convivencia. Esto evitará que la casa se convierta en un foco de contagio.

- Para más énfasis, se recomienda contratar servicios de limpieza. A veces, el día a día no permite poner toda la atención necesaria para limpiar a fondo, por lo que, en caso de poder afrontar este gasto, recomendamos acordar con una empresa especializada la limpieza del hogar.

- Establecer unas normas básicas de convivencia e higiene. Esto es: lavado frecuente de manos con agua y jabón y uso de gel hidroalcohólico; utilizar mascarilla, sobre todo en las zonas comunes, cuando se tenga gripe o alguna otra enfermedad respiratoria vírica o bacteriana; cubrirse la boca y la nariz con la parte interior del codo cuando se estornude; y ventilar continuamente los espacios cerrados.

- Especial cuidado con el almacenamiento de basuras, dejar restos de comidas al aire libre o almacenamiento de ropa sucia o papel. Puede ser la puerta de entrada de plagas como cucarachas, hormigas o ratas.

Además de la limpieza y la higienización del aire, el control de plagas en estos espacios es otro aspecto en el que fijarse a la hora de elegir alojamiento. Tanto los colegios mayores y las residencias como los pisos compartidos cuentan con espacios comunes y cocinas en los que, si no se lleva un control exhaustivo por parte de empresas especializadas en el tema, pueden proliferar plagas como moscas o cucarachas, entre otros. Productos como insecticidas y trampas caseras pueden ser una solución a corto plazo, pero no terminarán con el problema de raíz. No nos debemos fiar de alojamientos que no recurran a los servicios profesionales de desinsectación y control especializado de plagas.