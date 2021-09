Llega el Circuito TUR 43, el evento deportivo que busca vertebrar la España Verde a través del golf Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 13:23 h (CET) Uno de los objetivos del torneo es consolidar las comunidades del Camino del Norte como destinos para los amantes del golf Los golfistas de la España Verde están de enhorabuena y es que este mismo mes, el próximo 18 de septiembre, arranca el I Circuito de Golf TUR 43, un evento deportivo que, con pruebas en las comunidades autónomas de País Vasco, Asturias y Galicia busca consolidar al norte de España como un destino de referencia para quienes practican este deporte y, al mismo tiempo, promocionar el Xacobeo y el turismo en esta parte del país.

Cultura, paisaje, gastronomía y, por supuesto, golf son pilares que sustentan el turismo en la España Verde y que busca consolidar el circuito que organiza el periódico TUR 43 y que coincide con el Xacobeo. Promover el Camino del Norte a Santiago como destino de golf es, precisamente, uno de los objetivos de este evento.

El calendario del Circuito de Golf TUR 43 presenta cuatro pruebas clasificatorias, que se celebrarán en el campo Izki deUrturi (Álava-País Vasco), el 18 de septiembre; en el campo Las Caldas de Oviedo, el 21 de septiembre; en el Real Club de Golf de La Coruña, el 3 de octubre; y en el Meaztegi Golf Club de Bilbao, el 9 de octubre. La gran final se celebrará en el Real Aeroclub de Santiago, ubicado en el municipio de Ames (A Coruña), el 16 de octubre.

Pruebas abiertas

Todas las pruebas del circuito son abiertas, por lo que podrán participar también golfistas que no pertenezcan a los clubes donde se desarrollará la competición. Los interesados en poner a prueba sus habilidades en este torneo encontrarán toda la información acerca del modo de inscribirse y de las normas de la competición en la página web del circuito.

La modalidad será individual stableford en 18 hoyos y con dos categorías. La limitación de hándicap se ha fijado en 26,4 para los hombres y en 36,4 para las mujeres. La modalidad y las normas serán las mismas tanto en las pruebas clasificatorias como en la final.

Para poner en marcha este circuito de golf, TUR 43 cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores, como la Diputación de A Coruña, el Xacobeo 21-22, el Ayuntamiento de Ames, el Consorcio de Turismo de A Coruña y la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (Agacal). Además, también ha recibido el apoyo de la Federación Gallega de Golf y de numerosas empresas vinculadas a los sectores del turismo y la alimentación, como Cooperativa Jesús Nazareno, Martín Códax, YU Travel, Oca Hotels, Alda Hotels, Noa Hotel Boutique A Coruña, Hotel Faro de Lariño, Hotel Plaza, Ibis Styles A Coruña, DoubleTree by Hilton A Coruña, Vilavella Hotel & Spa, AC Hotel A Coruña, AC Palacio del Carmen Autograph Collection, Torres de Somo Hotel, Balneario Real de Las Caldas Villa Termal, Hotel Jardín Tecina de La Gomera, Hesperia Hoteles, Hesperia A Coruña Centro, Museo Estrella Galicia MEGA, Galletas Daveiga Mariñeiras, Queixería Barral, Queixo Castelo, Gildas Albizabal, Sanbrandán, Orballo, Torre de Núñez, Myos 4 Golf Shoes y Chicharrones Casa Abelleira.

