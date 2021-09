El portal Girona Noticias cumple 16 años mirando a nuevos horizontes Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 13:24 h (CET) El Grupo GN cuenta en estos momentos con doce cabeceras, una cifra que se prevé ampliar durante el 2022 El portal GironaNotícies.com, medio digital referente a las comarcas de Girona, cumple 16 años. El diario electrónico, nacido durante la Diada de Cataluña de 2005, celebra el aniversario con buen estado de salud, teniendo en cuenta que ha reforzado su influencia en la demarcación y también ha consolidado su apuesta informativa a otros territorios, como la Cataluña del Norte. Todo ello, en medio de un contexto de pandemia de la Covid-19, en el que la web ha alcanzado significativos aumentos de visitantes y también ha mejorado su posicionamiento en Google.

Con un formato compacto, pero también adaptable a las nuevas exigencias de los lectores internautas, la cabecera referencial del Grupo GN continúa ciñéndose a la información local, con el objetivo de brindar un altavoz a hechos y noticias que a menudo no gozan de grandes altavoces mediáticos o recursos de difusión. Esta perspectiva local comparte protagonismo con otras informaciones más generales y transversales, vinculadas con la actualidad de Cataluña y España, así como con otros espacios más específicos, como por ejemplo una exitosa recopilación de efemérides diarias sobre el territorio o las previsiones meteorológicas de la zona, entre otros contenidos.

El Grupo GN

El portal GironaNotícies.com es la cabecera matriz del Grupo GN, grupo de comunicación dirigido por Xavier Palomino. Este año, GN ha estrenado una nueva cabecera, Baleares Noticias, con la que ha aumentado hasta 12 los medios digitales existentes. Sin embargo, se prevé que a lo largo del 2022 el grupo estrene dos cabeceras más, en este caso vinculadas con los territorios de Valencia y el País Vasco.

Datos y estadísticas

La evolución de GironaNotícies.com también se hace patente con los datos de optimización. Así lo señala la empresa de Estados Unidos SEO Site CheckUp, que detalla que la web gerundense se ha alzado con los años como uno de los canales de información en la Red con mejor optimización de Cataluña. En este sentido, la empresa estadounidense le otorga 90 puntos sobre 100, un dato superior a grandes medios locales, nacionales e, incluso, de carácter internacional.

Por otra parte, los usuarios son, en su gran mayoría, catalanes, aunque también se ha evidenciado en los últimos años una notoria presencia de lectores españoles e, incluso, extranjeros. Esto se debe, entre otras cosas, a la especialización del diario-e como empresa creadora de posts patrocinados, una herramienta de posicionamiento web que se trabaja con detalle y detenimiento con el objetivo de potenciar los productos o servicios de las empresas o entidades que lo solicitan. En estos momentos hay clientes de países como Alemania, Francia, Reino Unido o Suecia.

"Estilo informativo independiente"

La progresión del portal gerundense es celebrada por el sector. Así, el periodista José Luis Barceló, director de El Mundo Financiero, destaca la importancia que tiene la trayectoria del medio en un mundo digital "cambiante y efervescente". "Los medios de comunicación como GironaNotícies.com, en unos tiempos de crisis como los de ahora, cumplen una misión muy necesaria para los ciudadanos. Se trata de un medio que se ha consolidado con seguridad y ha demostrado llevar a cabo un estilo de información independiente, pero también muy riguroso", añade el periodista.

Por su parte, la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, valora el rasgo diferencial que brindan medios como GironaNotícies.com: es decir, la rapidez y concreción a la hora de informar. "Actualmente estamos muy acostumbrados a tener la información con gran inmediatez a través de las redes, pero si nos detenemos un momento y pensamos dónde estábamos y qué hacíamos hace unos años, nos damos cuenta de la gran evolución que se ha seguido. Hay que reconocer esta visión de futuro que tuvo GironaNotícies.com y la apuesta que hizo y sigue haciendo por el mundo digital, que en aquellos momentos era incipiente. El portal mantiene esta capacidad no solo por ser pionero, sino para mantenerse en este lugar destacado entre los medios digitales".

