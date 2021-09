Javier Andreu es una de esas personas especiales... Está enamorado de su tierra y desea lo mejor para ella. En su juventud, Javier Andréu, fue pastor en Obón (Teruel), aunque ahora está jubilado y tiene los achaques propios de la edad. Mientras apacentaba su rebaño, de joven se dedicaba a buscar fósiles, pinturas rupestres, huesos de los antiguos pobladores de aquellos contornos, petroglifos, icnitas, etc.

Una de las cosas que nos quedará para la posteridad como fruto de su pasión, son sus descubrimientos. Su nombre figura en muchos libros de paleontología, arqueología, biología, etc., y eso es algo de lo que nos deberíamos de sentir orgullosos. Yo me considero afortunado de conocerlo. Estando en Obón este agosto pasado, un día me invitó a su casa. Cuando entré en una de sus enormes estancias, me quedé impresionado por lo que vieron mis ojos: Javier tenía montado un mueso con vitrinas, mesas acristaladas para proteger a los fósiles del polvo, cuadros de fósiles, antiguos utensilios de los hombres primitivos, libros, etc.

Todos ellos estaban muy bien clasificados con etiquetas explicativas, etc. Me estuvo explicando que había varios descubrimientos hechos por él que todavía están en periodo de estudio por la Universidad. En fin, pensé: ”Lo que hace grande a un pueblo es su gente. Cualquier pueblo se sentiría orgulloso de tener a Javier como "Hijo Predilecto de la Villa””.