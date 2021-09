Más vale la verdad que mil imágenes

Hay imágenes que son un peligro. Fotos que amenazan la salud de las personas humanas. En principio, escribo esta carta para rogar a los países que abusan de las imágenes con escenas enternecedoras: les pido que no sigan por ese camino porque tengo el corazón muy sensible y me puede dar algo. Y si eso ocurriera, Dios no lo quiera, amenazo con querellarme con la UE y EE. UU. al unísono ¡Que no jueguen conmigo! Que yo cuando me pongo, me pongo... Aunque no es tiempo de setas, desde que Estados Unidos y España decidieron irse de Afganistán, muchas de estas fotos brotan como los robellones en los medios de comunicación.

En estas imágenes se suele apreciar a un soldado armado hasta los dientes abrazando a un bebé afgano y éste le susurra requiebros al oído al nene. Estoy casi convencido del todo de que esta catarata de amor es autentica, que no es una manipulación interesada de la opinión pública para justificar que nosotros somos los buenos y ellos los ingratos. Que no teníamos más intereses en Afganistán que hacerles el bien según nuestra propia forma de pensar. Que la soberanía de su país a quedado inmaculada... En fin, ¡están avisados!