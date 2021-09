PF Seguridad Vial hace oficial el lanzamiento de su nueva baliza de emergencia PF Led One V16 Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 09:30 h (CET) El gigante Erum Group, empresa española presente en más de 20 países y especializada en la fabricación de todo tipo de productos con inyección de plástico para marcas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, hace oficial el lanzamiento de su nuevo producto estrella PF LED ONE V16 Esta innovadora baliza de emergencia diseñada por Grupo PF Seguridad Vial bajo la división Erum Vial, llega al mercado con un claro objetivo, reducir el número de víctimas que se producen cada año en carreteras de toda España. Según datos de la Organización Mundial de La Salud 3,287 pierden la vida cada día en accidentes de tráfico por todo el mundo, equivalente a 1 fallecido cada 25 segundos; otros 50 millones de personas sufren lesiones o minusvalías graves cada año.

El funcionamiento de estas innovadoras balizas de emergencia es muy sencillo e intuitivo. Estos dispositivos disponen de una base magnética que les permite adherirse al techo del vehículo de forma rápida y cómoda. La baliza de emergencia emite una luz 360º de alta intensidad que es visible desde 1 km de distancia. Además, en caso de peligro y gracias a su sistema de geolocalización, esta se activa alertando a los servicios de emergencia y Dirección General de Tráfico.

Con los tradicionales triángulos de emergencia, si se tiene un accidente o avería en carretera, se debe colocar el chaleco reflectante, abandonar el vehículo, sacar los triángulos, montarlos y colocarlos a una distancia segura. Con las balizas de emergencia, todo este proceso se realiza en cuestión de segundos, lo que facilita mucho las cosas sobre todo en situaciones de estrés. Por esta razón, la DGT se ha pronunciado al respecto y recomienda hacer uso de estas nuevas medidas de seguridad que evitarán atropellos evitables, en su mayoría.

PF Led One V16 se presenta como una propuesta única en el mercado, siendo apto para todo tipo de vehículos gracias a que incorpora un doble sistema de fijación, magnético y adhesivo.

Esta baliza de emergencia dispone de más altura que otros dispositivos del mercado, lo que le permite ser visible por encima de las barras laterales del techo. PF Led One V16 tampoco se cubre con la nieve, por lo que estará visible en todo momento, aunque las condiciones meteorológicas sean adversas.

PF Led One V16 tiene un diseño único, con materiales de la mejor calidad. Este es un diseño patentado por lo que no se pueden encontrar propuestas similares en el mercado. Además, esta baliza de emergencia está fabricada en España y cuenta con una versión ecológica compuesta por 100% plástico reciclado.

La nueva baliza de emergencia PF LED ONE V16 incluye 12 años de conectividad (conexión a DGT) a través de algunos de los operadores que hay actualmente en España y puede ser adquirida desde ya.

