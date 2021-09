Schaeffler y Mobileye industrializarán las lanzaderas de conducción autónoma Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 09:11 h (CET) Schaeffler y Mobileye avanzan en la industrialización de los vehículos autónomos. La colaboración combina la experiencia en ingeniería e industrialización de Schaeffler en los campos de transmisión y chasis con los conocimientos técnicos y el liderazgo de Mobileye en los sistemas de asistencia al conductor y de conducción autónoma. La plataforma de vehículos autónomos, altamente flexible y personalizable, estará disponible a partir de 2023 Schaeffler, proveedor de los sectores de la automoción y la industria, y Mobileye, una empresa de Intel y proveedor líder de soluciones de conducción automatizada, han acordado una cooperación a largo plazo. "Los rápidos cambios normativos y tecnológicos, el aumento de la urbanización y la creciente concienciación social sobre la movilidad están incrementando la necesidad de conceptos alternativos y novedosos, como los vehículos autónomos de transporte de personas o de logística", ha afirmado Matthias Zink, CEO de Automotive Technologies en Schaeffler AG. "Desempeñan un papel crucial en la movilidad sostenible y son un campo de futuro en nuestra Hoja de ruta 2025. Con la asociación con Mobileye, queremos desarrollar lanzaderas autónomas para la producción en serie".

El chasis (rolling chasis) de Schaeffler, una plataforma modular para nuevos conceptos de movilidad, se combina con el sistema de conducción autónoma Mobileye Drive™. El objetivo: desarrollar una plataforma nueva y flexible para lanzaderas de conducción autónoma y otros productos para vehículos con un nivel 4 de automatización completa y ofrecer a los clientes de todo el mundo soluciones de Movilidad como Servicio (MaaS, por las siglas en inglés de ‘Mobility-as-a-Service’) y Transporte como Servicio (TaaS, por las siglas en inglés de ‘Transportation-as-a-Service’). "Mobileye Drive™ es una solución versátil y escalable que posibilita que cualquier tipo de vehículo se convierta en autónomo. La nueva e innovadora plataforma de vehículos con chasis de Schaeffler, equipada con Mobileye Drive, permitirá un amplio despliegue de lanzaderas y otras soluciones de transporte autónomo sin conductor a partir de los próximos dos años", ha afirmado Johann Jungwirth, vicepresidente de Mobility-as-a-Service en Mobileye.

Soluciones de transporte autónomo a partir de 2023

Al combinar la tecnología de Mobileye con el chasis de Schaeffler, ambas empresas pueden ofrecer una plataforma de vehículos autónomos, altamente flexible y adaptable, que cumple con los estándares de seguridad de la automoción con las redundancias necesarias y que, por lo tanto, permite la rápida puesta en escala de las soluciones de transporte autónomo a partir de 2023. Los proveedores de servicios de movilidad y las empresas de transporte de mercancías prepararán así el camino para la introducción de lanzaderas autónomas económicamente viables, ya que se pueden incrementar considerablemente los tiempos de funcionamiento y la eficiencia.

El chasis de Schaeffler es una plataforma flexible y escalable para nuevas soluciones de movilidad autónoma para el transporte de personas o mercancías, o para aplicaciones especiales como soluciones de carga móvil o tiendas temporales sobre ruedas. La plataforma modular muestra la amplia gama de tecnologías de Schaeffler y ofrece una arquitectura flexible: Por lo que respecta a la dirección y la conducción, se puede implementar una amplia variedad de variables en función de los requisitos del cliente, desde una transmisión sencilla mediante un eje electrónico y una dirección central hasta el uso de cuatro "Corner Modules" (módulos angulares) de Schaeffler. Los módulos angulares, cada uno de los cuales permite un ángulo de dirección de hasta 90 grados, se han seguido desarrollando en vista a la producción en serie y la escalabilidad. Incluyen el motor de rueda, la suspensión de la rueda, incluida la suspensión neumática, que permite bajar el vehículo para la entrada, el actuador para la dirección electromecánica y un freno.

El sistema de conducción autónoma Mobileye Drive™ es una solución de conducción autónoma llave en mano que ofrece seguridad a través de dos conceptos básicos: El modelo formal de seguridad sensible a la responsabilidad (RSS por las iglas en inglés de 'Responsibility-Sensitive Safety') de Mobileye para la seguridad de la toma de decisiones del sistema, y un sistema de percepción que cuenta con True Redundancy™, mediante el cual se combinan dos subsistemas independientes (cámaras y radares+sistemas LIDAR) para permitir una percepción sólida. El sistema de conducción autónoma también se puede implementar sin limitaciones geográficas gracias a la tecnología audiovisual de mapeo Road Experience Management™ de Mobileye, a través de la cual se crea un mapa propio de la red mundial de carreteras y se actualiza de manera continua y automática utilizando los datos recopilados por los sistemas de asistencia avanzada al conductor del mercado general.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

