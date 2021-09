Afrontar las gestiones legales de un despido con GestionamosTUDespido.es Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de septiembre de 2021, 09:23 h (CET)

Un despido debe enmarcarse dentro de la ley para evitar conflictos y posibles violaciones de derechos. Cuando una persona es despedida, aparte de la propia situación en sí, se encuentra con un sentimiento de incertidumbre provocado por múltiples causas.

Cuando es despedida, la persona desconoce si requerirá el servicio de un abogado y cuánto le costará que un profesional le ayude a gestionar el proceso de despido así como el marco legal que lo ampara.

En ese sentido, GestionamosTUDespido.es, es una empresa 100% digital que se encuentra entre las mejor valoradas en el área de asistencia legal laboral. Los expertos en derecho de esta compañía se dedican a la defensa de los derechos de las personas que no estén de acuerdo con las condiciones de su despido y quieran iniciar un proceso de reclamación.

GestionamosTUDespido.es se encarga de proporcionar a todos sus clientes una asistencia legal de calidad, de forma online.

Cuando se lleva a cabo un despido, en caso de desacuerdo, la persona afectada puede impugnarlo presentando una papeleta de conciliación al SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación). En el SMAC se encuentran la empresa, el abogado y el afectado con el objetivo de llegar a un acuerdo, en caso de que no se llegue a un acuerdo se inicia un proceso judicial que finalizará en un juicio donde un juez analizará la causa y dictará sentencia.

La impugnación de un despido debe seguir un proceso legal dentro de unos plazos de tiempo muy concretos y aportando las explicaciones y pruebas necesarias. Es cierto que parte del proceso puede ser gestionado por el propio interesado/a, pero siempre es recomendable la asistencia de un profesional del derecho laboral.

GestionamosTUDespido.es asiste al cliente en las diferentes etapas del proceso. Los precios se ajustan al servicio que se escoja y el cliente tiene conocimiento desde el principio del precio de cada uno de ellos.

Precios fijos y cerrados GestionamosTUDespido.es, ofrece sus servicios 100% online. La empresa ha rediseñado los procesos de asistencia legal y la forma de relacionarse con el cliente que unido a un equipo formado por un conjunto de especialistas en servicios, tecnología y abogados laboralistas, asegura una asistencia legal personal y de calidad a sus clientes.

Una vez el cliente ha contactado con GestionamosTuDespido.es, se analiza y valora el caso conjuntamente de forma totalmente gratuita y se asigna un abogado laboralista. El sistema se encarga de agendar una cita e iniciar la reclamación en menos de 48h para agilizar el proceso.

El cliente se asegura que un profesional va a gestionar su caso al mismo tiempo que ahorrará dinero y evitará sorpresas en comisiones, dado que GestionamosTUDespido.es, a diferencia de otras empresas del sector, no cobra un porcentaje de la indemnización reclamada, sino que ofrece precios fijos y cerrados asociados al servicio contratado por el cliente.

Aparte del asesoramiento gratuito, GestionamosTUDespido.es ofrece la posibilidad de elaborar la Papeleta de Conciliación, llevar a cabo la negociación con la Empresa, la asistencia al acto de conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) y la Asistencia legal ante el Juez en caso de no conciliación.

GestionamosTUDespido.es es una de las alternativas más adecuadas para velar por los intereses del trabajador en caso de despido, proporcionando una nueva forma de asistencia legal de calidad, que permite ofrecer unos precios adecuados para sus clientes.

