Vender con Heartset: la nueva forma de vender y hacer crecer un negocio

viernes, 10 de septiembre de 2021, 09:36 h (CET)

Hoy en día las redes sociales juegan un papel fundamental para lograr generar más ventas. Cada vez son más los consumidores que buscan información en internet y leen las reseñas de otros clientes antes de comprar, pero la pregunta es: ¿basta con compartir contenidos de valor o es necesario hacer algo más? De ello habla María Cecilia Ponce, líder de Birlí y experta en estrategia y ventas en redes sociales.

“La forma de vender ha cambiado. Eso de publicar fotos de tu producto y transformar tus redes sociales en la teletienda ya no funciona. Hay que ir un paso más allá“, dice Cecilia. Y es así. Los consumidores evolucionan. Antes bastaba con hablar de las cualidades de un producto o servicio. Ahora eso es secundario.

Lo cierto es que si se quiere vender a través de las redes sociales, se necesita ganarse la confianza de la audiencia, generar una relación cercana con los seguidores, crear contenidos que sean de valor para ellos y así conectar de forma genuina con ellos para que se conviertan en parte de la comunidad.

“Sí, es así, pero eso no es todo” asegura Cecilia, y agrega: “Hay muchas marcas presentes en el ámbito digital así que si quieres que te vean como la mejor opción tienes que diferenciarte y conectar con tu público”. En definitiva, todas las marcas presentes en la red quieren vender, así que si se quiere monetizar la presencia digital, hay que destacar.

¿Qué es vender con Heartset? Todo el mundo quiere vender. De hecho, ese es el objetivo de tener presencia en las redes sociales. Sin embargo, aunque parezca una tarea sencilla, requiere no solo de implicación y estrategia, sino también de diferenciación. María Cecilia Ponce lo tiene muy claro. Se cansó de esa forma tan agresiva de vender que lo único que consigue es espantar a los clientes y creó su propio método: Ventas con Heartset.

En el mundo de los negocios de habla mucho de mentalidad (mindset), pero Cecilia dice: “¿Y qué hay del corazón?”. Ella cree que el corazón también forma parte de la ecuación. “Vender con Heartset es tomar decisiones desde la misión de tu marca, atendiendo a tus valores y haciendo algo que realmente te apasiona”.

Sin lugar a dudas, es una forma distinta de ver las ventas. Vender con Heartset implica dejar atrás las técnicas que pretenden poner al cliente contra la espada y la pared y entender que hay otra forma de vender y que es cero invasiva. “Vender con Heartset es poner sobre la mesa la mentalidad, la estrategia y el corazón para que la venta sea algo natural, relajado e incluso divertido”, cuenta Cecilia sobre su método.

¿Por qué vender con Heartset? Algunos se siguen preguntando ¿y por qué vender con Heartset y no continuar haciéndolo como hasta ahora? La realidad es que todo proceso de ventas termina en una llamada o reunión de ventas con un cliente. Hacer marketing de contenidos sirve para captar la atención de la audiencia, pero las ventas no se cierran en las redes sociales.

Por eso, Cecilia asegura: “De nada sirve todo el trabajo de creación de contenidos hecho en redes sociales si cuando llega el momento de la venta no sabes cómo presentar tu propuesta de valor, cómo responder de forma asertiva a una objeción o si te conviertes en el típico vendedor que solo se centra en cerrar la venta sin analizar si su producto o servicio es la solución al problema de esa persona”.

Vender con Heartset es una nueva, distinta y diferenciadora forma de ver las ventas para quitar de la fórmula el estrés y lograr que la venta sea algo natural. Cecilia, creadora del método Ventas con Heartset, realizará unreto gratuito de 7 días en los que enseñará cómo vender de una manera diferente conociendo unos ángulos de venta y las claves para Vender con Heartset.

Como ella misma dice: “No vas a ser Joe Girard en 7 días, reconocido por el “Libro Guiness de los Records” como el mejor vendedor del mundo, pero te vas a poner en el camino”.

