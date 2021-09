Pantallas LED: ¿Cómo atraer a los clientes a través de los escaparates? Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de septiembre de 2021, 08:14 h (CET)

Atraer la atención del público es indispensable para cualquier negocio, y una buena forma de hacerlo y al mismo tiempo generar una experiencia digital única, es por medio de las pantallas LED. En ellas se puede proyectar cualquier mensaje en una infinidad de maneras posibles, ya sea en textos, videos, imágenes, colores, formas, etc., convirtiéndose en la herramienta perfecta para resaltar sobre la competencia.

La mejor alternativa para atraer a los clientes a través de los escaparates: pantallas LED Los negocios de venta al por menor se tienen que enfrentar por lo general a mucha competencia. En este escenario, cualquier elemento que pueda llamar la atención de los clientes y atraerlos puede significar una ventaja única para vencer en el mercado y a sus competidores. Los retailers que cuentan con pantallas LED tienen muchas más probabilidades de atraer hacia sus negocios a más clientes que los que no la poseen.

MyLED-Systems es una compañía que a lo largo de su trayectoria ha logrado ayudar a cientos de negocios a conseguir llamar a más compradores, proporcionándoles lo último en tecnología de pantallas LED. Su éxito está en ofrecerlas en una variedad de formas y tamaños para que así el cliente siempre pueda encontrar la opción más adecuada para su empresa y aumentar sus ventas. Entre los casos de éxito se encuentran Grupo Remax, Sala BBK Gran Vía, Flying Burritos, Grupo Siner y Fifty de Grupo Cortefiel en ciudades como Bilbao, Vitoria y Santander. Todas ellas aseguran haber notado una mayor afluencia de clientes desde la instalación de las pantallas LED y TV LED. Esto se debe a que, al ver el contenido de la pantalla, las personas se interesan por saber de qué se trata.

MyLED Systems brinda algunas de las mejores pantallas LED para atraer a más clientes Captar clientes en este tiempo es todo un reto y más complejo que en décadas pasadas, ya que hoy en día muchas personas eligen hacer sus compras a través de la web. No obstante, aún hay una enorme cantidad de compradores que prefieren dirigirse a las tiendas para encontrar el producto que buscan. Para los comerciantes de estas tiendas, contar con una pantalla LED puede hacer la diferencia frente al resto de los negocios del sector.

MyLED Systems ofrece una gran variedad de pantallas LED para adaptarse al espacio y a las necesidades de todos sus clientes. Allí se pueden adquirir pantallas LED para interiores y exteriores, pantallas LED transparentes, de escaparates, cilíndricas para exteriores, cilíndricas para interiores, TV Gigante LED y pantallas Totem. Si el cliente no tiene conocimiento de cuál de estas opciones debe elegir, puede reservar un diagnóstico por parte de la compañía, que se encargará de ofrecerle exactamente lo que necesite, con pantallas adaptadas a medida según sus requerimientos.

La mejor forma de que un negocio retailer destaque es a través de una pantalla LED que transmita el mensaje que se quiera hacer llegar a sus clientes. Y un negocio que destaca será siempre capaz de atraer a muchos más compradores que el resto de la competencia.

Para el desarrollo del mensaje, MyLED Systems ofrece un servicio de gestión de contenidos en remoto. Con un buen mensaje, tanto el espectador, como la audiencia de clientes y potenciales, se benefician de la Pantalla LED. La audiencia obtiene información relevante que recordará al tiempo que se obtiene una comunicación asequible, moderna y elegante que funciona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.