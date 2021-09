El servicio para agencias de Football Host: experiencias de fútbol Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 18:12 h (CET)

En el caso de España, además de su reconocida gastronomía, arte, música y parajes naturales, también es mundialmente popular por su deporte. Esto hace que crezca el interés por los viajes que incorporan una experiencia de fútbol. Las agencias de viaje se encargan de ofrecerles a sus clientes recorridos por los sitios turísticos más atractivos del país y en este caso también ofrecen este tipo de experiencias.

La forma más efectiva de que las empresas de turismo puedan asegurarle a los viajeros entradas de fútbol, visitas a estadios, convivencia con los fanáticos y más, es contratando los servicios de Football Host. Esta plataforma brinda diversas opciones para vivir el fútbol al máximo.

Turismo de deporte con agencias de viaje Las agencias de turismo son las principales encargadas de asegurar las visitas a los estadios de los mejores equipos. Sin embargo, al no ser empresas especializadas en el deporte, puede que necesiten asesoría experta para realizar conexiones y conseguir ciertos beneficios para los turistas.

Este último es el papel fundamental que tiene Football Host. Se encarga de facilitar la organización de eventos para las empresas de viaje y les otorga a los clientes interesados en este deporte las experiencias de fútbol más completas en el mundo.

Cabe destacar que el fútbol convoca anualmente a millones de aficionados hacia los estadios más importantes. Por lo que contar con un servicio adicional relacionado con este, resulta una gran ventaja para las empresas de viaje.

La plataforma se compromete a proporcionarle a las agencias entradas para los principales equipos y para las ligas pequeñas, atención diaria las 24 horas, facilidad de pago, organización de transporte al estadio y entrega en hoteles, entre otros.

De igual forma, cuentan con una red de agentes oficiales en Europa y parte de Latinoamérica, por lo que el servicio no se limita a España y abarca mayor cantidad de equipos.

¿Qué otros servicios ofrece Football Host? La pasión por el deporte es la principal motivación de empresas como Football Host, que se encargan de organizar experiencias llenas de diversión para los fanáticos.

Su atención no solo se limita a grandes compañías o paquetes empresariales, también cuenta con alternativas para usuarios particulares que deseen ser parte del club. Entre las opciones destaca la compra online de entradas para diversos partidos del Real Madrid o el Barcelona, entre otros, y el alquiler de un asistente o anfitrión que permita vivir la experiencia como un seguidor local.

Si se escoge tener un anfitrión, automáticamente se obtendrá un puesto en la grada de los aficionados del equipo deseado. Este servicio también incluye una experiencia completa. Abarca la previa al partido con temas como el hospedaje, la vivencia durante el partido y la celebración o reunión después del juego.

Actualmente la plataforma funciona en los países referentes del fútbol, como lo son España, Francia, Italia, Costa Rica, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

Para los amantes del fútbol no existe mejor experiencia que vivirlo con los verdaderos hinchas, coreando, gritando y celebrando. Este es el estilo que promete Football Host.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.