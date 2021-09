La movilidad eléctrica en motocicleta, una realidad con gran cantidad de ventajas Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de septiembre de 2021, 17:57 h (CET)

Una de las tendencias de ecomovilidad que está siendo adoptada por más personas en España en los últimos años es la movilidad eléctrica, y es que además de ser una opción limpia y saludable, resulta beneficiosa a nivel económico, ya que el gasto en combustible y reducción de costes de mantenimiento que se ahorra es considerable.

La movilidad eléctrica en motocicletas es una de las elecciones favoritas para un sector de población entre 30 y 50 años, y resulta ideal para aquellas personas amantes del aire libre y que además desean movilizarse de forma económica y sostenible. Asimismo, la experiencia en una motocicleta eléctrica, a día de hoy, es equivalente o superior que con una a gasolina. De todos modos, los conductores sostenibles disfrutan de muchas más ventajas con un vehículo de dos ruedas eléctrico, que también está subvencionado por el plan MOVES.

GreenTech Factory es una empresa tecnológica de Navarra, dedicada a la fabricación de prototipos y desarrollo de tecnología robótica, que apuesta por la movilidad eléctrica en motocicletas. Actualmente se encuentran ultimando dos diseños de moto de tipo policial, rescate y protección civil, capaces de cumplir con los estándares de un vehículo de dos ruedas convencional, ganando en versatilidad, potencia de salida y equipamiento. Además han incorporado un dron, dentro de una maleta autónoma, que permite una autonomía de 2 horas, permitiendo acceder y operar, a los equipos de intervención en condiciones de inaccesibilidad y rapidez, inigualables, hasta ahora.

El funcionamiento de una motocicleta eléctrica Las motocicletas eléctricas son un vehículo que funciona gracias a la incorporación de un motor eléctrico que funciona mediante los electroimanes que se ubican en un eje denominado rotor, permitiendo que los polos magnéticos giren libremente.

La potencia de estos motores eléctricos se mide en Kw. A diferencia de las motos tradicionales, que funcionan gracias al combustible, las motocicletas eléctricas se mueven con baterías, que pueden ser de plomo o de litios, y son fácilmente recargables. Ahora la tecnología permite incorporar baterías en estado sólido, de última generación, disminuyendo el peso y aumentando la autonomía notablemente.

Los beneficios la movilidad eléctrica: la motocicleta Disminuir la contaminación es uno de los propósitos y las ventajas de la movilidad eléctrica en motocicletas, debido a que su sistema eléctrico no genera ningún tipo de gas contaminante, como lo hace la combustión en los motores de gasolina que usan las motos tradicionales. Además no emite ningún ruido, por lo que la contaminación acústica es nula. Hay suficientes estudios que indican que la mayoría de desplazamientos dentro y alrededor de las ciudades, en coche, se realizan con un solo ocupante.

Una motocicleta eléctrica no necesita cambio de filtros ni ajuste de aceites regulares, su mantenimiento es mucho más sencillo. Esto implica un ahorro económico importante. Al ser un motor eléctrico contiene menos piezas y sistemas que puedan dañarse, evitando gastos en reparaciones o recambio de repuestos.

Además de ahorrar en mantenimiento, una de las más grandes ventajas de las motos eléctricas es el ahorro de recargar con respecto a repostar. Una moto de gasolina puede cubrir 100 km con 5 euros, mientras que una recarga de 30 céntimos de electricidad cubre la misma distancia.

Además de ser recargables en cualquier lugar con enchufe tipo Shucko, las motos eléctricas implican un cambio favorable dentro de la industria del motor en dos ruedas, siendo la opción más viable y efectiva para movilizarse. GreenTech Factory sigue apostando por tecnología 4.0 y el desarrollo de la movilidad eléctrica, que se puede consultar a través de su página web.

