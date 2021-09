Las ventajas de la mascarilla transparente de Xula para el colectivo docente en la vuelta al cole Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 09:13 h (CET)

En muchos países, ha llegado el momento de retomar las actividades presenciales después de casi dos años de rutina interrumpida a causa de la pandemia. En este sentido, para la vuelta al colegio es imprescindible que tanto adolescentes como niños utilicen mascarillas transparentes seguras.

Asimismo, los maestros deben contar con equipos de bioseguridad para garantizar que el aula sea un lugar seguro y no una fuente de contagio. Xula es el mejor aliado en este entorno, ya que se trata de un fabricante de mascarillas transparentes con tecnología de protección de última gama.

Mascarillas certificadas de calidad De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños a partir de los 5 años deberían usar mascarillas y este plazo coincide con la edad escolar. Por esta razón, es importante que se eduque para el uso adecuado de la mascarilla y se dote a los menores de artículos protectores de máxima calidad.

La ventaja de escoger Xula como fabricante de mascarillas es su riguroso proceso de diseño para garantizar la salud de sus usuarios, ya que los productos de la marca poseen certificación según la normativa de la Ley Europea CWA17553 para mascarillas de protección.

Asimismo, tiene un bloqueo del 96% de las partículas víricas en el aire y un 95% de las gotas producidas por secreciones al toser o hablar.

Por otro lado, su Tecnología Viroblock proporciona a los textiles propiedades antimicrobianas y antibacterianas que destruyen cualquier virus que toca la superficie como el COVID-19.

¿Qué beneficios aportan las mascarillas transparentes? Uno de los mayores impedimentos que trajo el uso de mascarillas fue la limitación al expresarse. Con un artículo cubriendo la mitad del rostro, las personas comenzaron a presentar dificultades para entender con claridad el habla y percibir las emociones de su interlocutor. Este fenómeno se agravó en ciertos sectores de la población con condiciones como sordera, autismo, demencia senil y Alzheimer. Incluso el desarrollo de los niños se vio afectado.

Con respecto a los menores, en un aula de clases la comunicación asertiva es clave para el buen aprendizaje y esto solo se logra con la visión cara a cara. Para contribuir con el proceso de enseñanza sin sacrificar la salud, Xula ha creado mascarillas transparentes de bioseguridad.

Los modelos permiten ver con facilidad las facciones y expresiones de los maestros, sin embargo, como es traslúcida conserva los atributos de alta calidad en protección certificada. Gracias a su diseño, los docentes podrán conservar un mejor vínculo comunicativo al dar instrucciones o corregir ciertas conductas.

Todos los productos de Xula son fabricados especialmente para el público al que van dirigidos. Por este motivo, tanto los modelos infantiles como los de adultos se amoldan a la perfección al rostro de la persona. Actualmente, son una opción destacada para iniciar el colegio de la mejor forma.

La empresa agradece de antemano a las escuelas que a día de hoy ya han confiado en ellos para mejorar la calidad de la enseñanza, bien porque sus alumnos tienen algún tipo de discapacidad, porque son profesores de infantil o simplemente porque reconocen que es un acierto dar clases a los niños con estas mascarillas que mejoran la comunicación en el aula: Escuela Tres Pins Marina Llunell, Escuela Auró en Barcelona, Escola Sant Gervasi S.C.C.L., Escuela Mar Bella y a la Asociación Deportiva Pibody, que hace posible las extraescolares deportivas a niños y adolescentes con necesidades especiales, etc.

