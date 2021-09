Nuevo libro para mejorar el potencial creativo Comunicae

jueves, 9 de septiembre de 2021, 16:11 h (CET) La neuróloga Mónica Kurtis, directora de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Ruber Internacional de Madrid, publica su primera obra donde descubre los avances de la neurociencia sobre la creatividad La prestigiosa neuróloga y directora de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional, Mónica Kurtis, publica su primer libro titulado “Potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia”, donde descubre los avances de la neurociencia sobre la creatividad.

La creatividad es el motor que promueve el progreso de la cultura, de las artes, de la tecnología, de las ciencias, de la economía y de todas las esferas de la vida.

Asimismo, la creatividad se considera una de las cualidades de liderazgo más importantes para obtener éxito profesional y personal, además de una capacidad que ayuda a resolver problemas cotidianos. No es un soplo que viene de las musas limitado a unos seres escogidos, sino un proceso neurológico que se desencadena en el cerebro y resulta en ideas brillantes.

En paralelo al auge popular, la neurociencia avanza en sus investigaciones sobre la creatividad, pero sus descubrimientos no trascienden a la opinión pública. La autora quiere suplir este vacío de información a través de este libro editado por Larousse, y dar a conocer lo que la ciencia dice sobre la creatividad para que todo el mundo pueda beneficiarse de ello. Se están realizando numerosos estudios, utilizando las tecnologías más modernas de neuroimagen y neurofisiología, para saber cómo se “cuece” la creatividad y cómo se puede potenciar.

Mónica Kurtis narra en sus 192 páginas la esencia del proceso creativo y como aprovechar la plasticidad cerebral para desarrollar la capacidad creativa que todo el mundo tiene. La doctora da mucha importancia a la práctica, ya que las neuronas crean nuevas conexiones a base de hacer y repetir y este nuevo “cableado” se afianza, se hace más grueso, fuerte y eficiente, “algo así como pasar del cable eléctrico a la fibra óptica”, describe. La obra, por tanto, tiene un enfoque muy práctico, aportando claves para ponerse manos a la obra y ejercicios basados en los avances neurocientíficos.

Con ilustraciones de Cristina Quiles “Potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia”, se pone a la venta este jueves en todas las librerías principales del país (Fnac, Casa del Libro, El Corte Ingles, etc.) y también online.

Sobre la autora

Mónica Kurtis es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Edimburgo y licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra. Comenzó formándose como neuróloga en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y a continuación se trasladó a Estados Unidos para especializarse en trastornos del movimiento en el New York-Presbyterian Columbia University Medical Center. En la actualidad es la directora de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional de Madrid.

En el año 2020 colaboró por primera vez con Larousse Editorial al prologar “Aprendiendo a cuidar”. Es fundadora del blog Neurofriendly para la divulgación de la neurociencia y las enfermedades neurológicas.

