Neutrino Energy: aprovechando radiaciones energéticamente

jueves, 9 de septiembre de 2021, 16:23 h (CET) A lo largo de la historia del hombre la humanidad ha estado evolucionando en forma permanente, desde la invención más trascendental para el hombre, "el fuego" ha sido el primer combustible capaz de cambiar el rumbo de la evolución humana Con el tiempo el humano ha sido capaz de crear una sociedad muy evolucionada basada en el progreso, la economía global y el consumo. Esto tiene involucrado el consumo de energía que hoy por hoy está llegando a una encrucijada que pone a prueba una vez más el ingenio humano. Se trata del calentamiento global que está afectando el cambio climático debido en gran medida al consumo excesivo de la quema indiscriminada de combustibles fósiles lo cual pone en el tapete de el tema del cambio de rumbo respecto al combustible que se necesitará utilizar en un futuro muy cercano para dejar de afectar al planeta tierra de la manera que se viene haciendo hasta hoy.

Si bien hace un par de décadas diversas instituciones internacionales vienen pregonando y presionando a las grandes potencias mundiales por la toma de conciencia acerca del calentamiento global del planeta, se ven algunos cambios en cuanto a energías renovables y más limpias para la tierra y su calidad de aire que afecta a los humanos. Desde máquinas eólicas, aprovechamiento de la energía solar, centrales eléctricas de mareas, centrales eléctricas de embalses y otros ingeniosos artilugios de la ingeniería, van llevando a la humanidad al reemplazo de la quema de combustibles fósiles para proveer electricidad y energía para la industria, hogares, empresas y para la movilidad de los millones de automóviles que se han fabricado en todo el mundo. Algunas tecnologías son más limpias que otras y ése es un punto crucial para elegir cuál energía es la menos contaminante y de mejor impacto ambiental para el planeta tierra.

De lo que está hecho el universo es una de las claves para el futuro de la energía que se necesita para las nuevas generaciones.

Dentro de una variedad considerable de opciones para producir energía existe hoy una propuesta que está ligada a las descomunales fuentes de radiación cósmica que están presente en el sistema galáctico y esa energía está en estudio para ser la energía que sostenga el desarrollo de la raza humana y su futuro como especie.

Para echar un poco de claridad sobre este tema hay que comenzar por como está compuesto el universo o mejor dicho de qué está hecho el universo. Pues de "partículas elementales", a su vez estas partículas son denominadas como Modelo Standard y tienen diversas clasificaciones a medida que se van estudiando sus esquemas,, las partículas pueden ser Bosones que transmiten las fuerzas y Fermiones que son las que dan lugar a formar átomos y moléculas. A su vez los Fermiones se dividen en quarks y leptones, a su vez los quarks pueden formar neutrones y protones, así que cualquier elemento de la tabla periódica de elementos está formada principalmente por quarks unidos por Mounes. Por otro lado los electrones orbitan alrededor de los átomos para formar los elementos químicos. Finalmente existen los NEUTRINOS una partícula mucho más pequeña que un neutron y son las partículas más abundantes en la galaxia. Todas éstas partículas están presentes en el universo y ellas son las protagonistas de todo lo conocido en el universo, de hecho desde un cometa, un humano a una roca un metal o un árbol está hecho de la combinación de estas partículas esenciales.

En el caso de las partículas denominadas Neutrinos estas son una de las partículas más extrañas del universo, se puede decir que viajan por todas las galaxias y que ello se debe a la fusión nuclear del Big Bang y a la fusión nuclear de las diversas estrellas que las producen de a billones y debido a las descomunales presiones de esas explosiones se mueven en todos sentidos en el espacio infinito. Parte de esa radiación cósmica llega a el planeta, otro gran aporte de Neutrinos los recibimos directamente desde la estrella regente el Sol.

Toda esta energía está llegando constantemente a el planeta en forma permanente e infinita junto con otras radiaciones cósmicas como ser rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos e incluso radiación solar, cada uno de éstos elementos puede aportar energía en cantidades ilimitadas incluso para satisfacer todas las necesidades que la raza humana requiera para su desarrollo.

Neutrino, la energía que revoluciona la industria de la movilidad.

Estudios recientes dan por echo la existencia de masa de los Neutrinos y por lo tanto éstas partículas son capaces de producir corriente eléctrica.

En el prestigioso instituto alemán NEUTRINO ENERGY GROUP se están llevando a cabo investigaciones coordinadas con el instituto C-MET de la India para dar a luz una diversidad de productos y tecnologías capaces de funcionar mediante la tecnología de Neutrinos como fuente de energía limpia e ilimitada. Entre los productos que se están desarrollando con esta revolucionaria tecnología desde celulares, notebooks, relojes pulsera, lámparas, linternas y cualquier tipo de aparato que necesite corriente eléctrica para funcionar puede ser construido para funcionar con la tecnología de Neutrinos. Por tanto éstos aparatos no poseerán enchufes con todo lo que ello implica para el medio ambiente y también para ampliar las posibilidades de uso de aparatos electrónicos y eléctricos que ya no requerirán de electricidad de red para poder funcionar sino que lo harán con tecnología de Neutrinos y prescindiendo de enchufes a la red eléctrica para recargarlo o funcionar. Llevando éstas tecnologías al límite la compañía NEUTRINO ENERGY GROUP esta desarrollando a su vez un automóvil capaz de funcionar mediante tecnología de Neutrinos, su nombre es CAR PI lo cual lo convierte en el primer automóvil totalmente ecológico y sostenible impulsado únicamente por energía neutrinovoltaica.

La revolución de la movilidad mundial de la mano del CAR PI.

Mediante la firma de un memorándum de cooperación entre el NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania y el C-MET de Pune India ambas empresas de alta tecnología se unen estratégicamente para investigación, desarrollo y producción del primer automóvil que funciona a base de energía de Neutrinos denominado CAR PI.

Dicho vehículo contará con la máxima ingeniería para cumplir con los requisitos más exigentes de la industria automotriz del presente, tanto a nivel técnico como ecológico. La tecnología que usa es la más avanzada en su estructura, baterías de estado sólido y motores eléctricos de última generación. Paneles especiales construidos a base de grafeno dopado y Kevlar darán solidez estructural a su chasis y carrocería, a su vez éstos paneles hechos de nanomateriales serán los que provean el aprovechamiento de la energía de Neutrinos y a su vez desarrollen la electricidad necesaria para la carga de baterías y la alimentación de sus motores. Los paneles de grafeno dopado y fibra de carbono diseñados especialmente para atrapar la trayectoria de los NEUTRINOS que mediante capacitores y amplificadores de energía serán los que provean la electricidad necesaria para mover los motores eléctricos del CAR PI.

Sin duda la humanidad entera está a punto de dar un paso trascendental respecto a la movilidad sostenible y el cambio necesario para un mundo más limpio que favorezca la ecología utilizando nuevos recursos y dejando atrás décadas de uso de combustibles fósiles por la nueva generación de vehículos y artefactos que funcionen con la revolucionaria tecnología de energía neutrinovoltaica.



Autor: DANIEL A LÓPEZ

