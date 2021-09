Schaeffler muestra la movilidad sostenible Comunicae

jueves, 9 de septiembre de 2021, 15:47 h (CET) En la IAA Mobility (pabellón B3, stand A80), Schaeffler demuestra cómo se puede diseñar la movilidad sostenible. Schaeffler presenta sus innovaciones en el área de la e-Movilidad, como los sistemas de eje eléctrico 3 en 1, la gestión térmica y la electrónica de potencia de 800 V. El chasis (rolling chasis) de Schaeffler como concepto innovador de movilidad para espacios urbanos. La tecnología del hidrógeno como clave para un futuro neutro en carbono Schaeffler, proveedor de los sectores de la automoción y la industria, presenta su visión de la movilidad sostenible en la IAA Mobility 2021 bajo el lema "On Track to Sustainable Mobility" (en camino hacia la movilidad sostenible). Conjuntamente con las innovaciones de productos como sus sistemas de eje eléctrico 3 en 1, la tecnología de gestión térmica y la electrónica de potencia de 800 voltios, la empresa presenta un chasis modular para soluciones de movilidad urbana completamente nuevas. La presentación también incluye portadores de energía alternativos, como el hidrógeno para aplicaciones estacionarias y móviles. "En Schaeffler nos tomamos muy en serio las responsabilidades medioambientales y sociales. La sostenibilidad está en nuestro ADN y forma parte de nuestra Hoja de ruta 2025", ha comentado Klaus Rosenfeld, CEO del Grupo. "Al aprovechar nuestras innovadoras tecnologías en los campos de sistemas eléctricos, chasis y movilidad alternativa, así como nuestra comprensión integral de la cadena energética, estamos realizando una contribución importante al logro de los objetivos climáticos a nivel mundial. Al hacerlo, somos pioneros en el movimiento sostenible para avanzar en la forma en que se mueve el mundo".

Las innovaciones de Schaeffler en el campo de la e-Movilidad

Schaeffler considera que la transformación que se está produciendo en la industria de la automoción es una gran oportunidad. "La tendencia hacia los conceptos de e-Movilidad y movilidad alternativa es un impulsor clave de innovación para nuestros productos y modelos de negocio", ha dicho Matthias Zink, CEO Automotive Technologies en Schaeffler. "Estamos construyendo nuestra posición como partner tecnológico preferido de nuestros clientes, sacando partido de nuestra competencia experta en componentes y sistemas para desarrollar soluciones innovadoras y adaptadas a sus especificaciones con el objetivo de dar forma a esta transformación".

Schaeffler es ya un importante actor en el sector de la e-Movilidad, con numerosas nominaciones como proveedor principal de soluciones de sistemas eléctricos. Entre las innovaciones de Schaeffler que se presentan en la feria IAA Mobility se encuentra un sistema de electrónica de potencia de 800 voltios para aplicaciones de ejes eléctricos en vehículos de alto rendimiento, como coches deportivos y todo terreno. El nuevo suministro de potencia de a bordo de 800 voltios de Schaeffler utiliza la tecnología más avanzada de semiconductores de carburo de silicio, que posibilita una eficiencia superior al 99% y aumenta considerablemente la autonomía general de los vehículos eléctricos. Además, Schaeffler presenta su eje eléctrico 3 en 1, que combina el motor eléctrico, la transmisión y la electrónica de potencia en un solo sistema. La presentación también incluye el sistema de gestión térmica integrado de Schaeffler, que mejora aún más la eficiencia y proporciona un aumento significativo de la autonomía del vehículo eléctrico.

El chasis de Schaeffler y la tecnología del hidrógeno

Schaeffler también presenta su nuevo chasis, un rolling chasis modular para los desafíos de la movilidad urbana. La plataforma versátil y escalable para nuevas soluciones de movilidad autónoma hace una demostración de la amplia gama de tecnologías de movilidad de Schaeffler y cuenta con una arquitectura flexible que incluye varias opciones de Steer-by-wire y sistemas eléctricos. Los visitantes del stand de Schaeffler en la feria también podrán ver el sistema Free Drive, una tecnología 'bike-by-wire' para bicicletas eléctricas que prescinde de la habitual conexión mecánica entre la manivela y la rueda, generando así una nueva sensación de pedaleo de configuración libre.

Como proveedor de los sectores de la automoción y la industria, Schaeffler considera que la tecnología del hidrógeno es crucial para lograr un futuro neutro en emisiones de CO2. Para ello habrá que aprovechar las sinergias a lo largo de toda la cadena energética del hidrógeno, desde la generación de electricidad renovable, la utilización de esta electricidad para generar hidrógeno verde mediante electrólisis, hasta la utilización del hidrógeno verde como fuente de energía. La presentación de Schaeffler en la feria IAA Mobility incluye una pila de combustible de hidrógeno apilada compuesta por placas bipolares metálicas, fabricadas mediante procesos de conformación de alta precisión y recubrimiento con capa fina de Schaeffler.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

