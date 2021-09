Cuenta atrás para DiverOsénior, la 2ª Edición de la Feria de 60ymucho+

La diversión es uno de los secretos más importantes para mantenerse joven. La soledad y el aislamiento son los desencadenantes de enfermedades como la depresión y el Alzheimer. Por eso, después de casi 2 años de aislamiento, 60ymucho+, la plataforma que ayuda a mejorar la calidad de vida del SENIOR, organiza DiverOSénior, un espacio en el que, los días, 1, 2 y 3 de octubre en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid, los seniors podrán disfrutar del ocio y la diversión mientras se cuidan Tras el éxito de la 1ª Edición de la Feria de 60ymucho+, 20.000 participantes y una larga lista de expositores y actividades, este año llega DiverOSénior, el único evento multisectorial que reúne a empresas, entidades e instituciones, comprometidas con la sostenibilidad y preocupadas por mejorar la calidad de vida del senior.

Durante 3 días, el 1, 2 y 3 de octubre, los seniors tienen una cita en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid, para disfrutar de actividades, juegos, diversión y espectáculos que les permitirán disfrutar y recuperar el tiempo perdido tras la pandemia. Además, podrán ampliar su círculo de amistades compartiendo su tiempo libre. Aunque la feria esta pensada y creada para ellos, es muy importante que sus hijos y nietos puedan compartir un poquito de su tiempo libre, por lo que también encontrarán actividades con las que podrán disfrutar y demostrar la importancia de la intergeneración en la construcción de sociedades más justas y sostenibles.

Entre las actividades programadas, encontrarán exposiciones de pintura, música en vivo, teatro, exhibiciones, firma de libros, talleres de seguridad ciudadana. Pero, también, tendrán la oportunidad de asistir a las mesas redondas en las que profesionales de primer nivel les informarán sobre las ventajas y desventajas de productos como la hipoteca inversa, la vivienda inversa y la Nuda propiedad, y así poder elegir, llegado el caso, la solución que más les convenga. También se debatirá sobre los mitos y tabúes creados alrededor de las relaciones sexuales entre personas mayores de 50 años.

DiverOSénior no es una feria cualquiera, es un espacio único donde no sólo se habla, sino que se actúa poniendo en marcha iniciativas que ayudan, de verdad, a mejorar la calidad de vida de uno de los sectores de la población más creciente y no por ello, bien considerado. En DiverOSenior, el senior es el protagonista y, la experiencia y el conocimiento, sus baluartes.

En DiverOSénior, se podrán conocer las distintas alternativas que proporcionan las nuevas formas de vivir, como el cohousing, coliving, etc., que permitirán disfrutar de esta nueva etapa de la vida de una forma digna, activa, saludable y en compañía de quien ellos mismos elijan.

En breve, se conocerá la agenda de actividades programadas dirigidas a todas las personas con ganas de divertirse, conocer nuevos amigos y mejorar su calidad de vida cuidándose y viviendo en un lugar que les permita disfrutar de un envejecimiento activo, saludable y en compañía. Es un evento patrocinado por Caser y Almagro Capital.

Acerca de 60ymucho+

La empresaria, Ana Margarito, es la CEO y fundadora de 60ymucho+, una plataforma multisectorial que da voz a los seniors y, que ha propuesto la creación de una comunidad senior en la que compartir un estilo de vida saludable y divertido. El objetivo es cubrir las necesidades e inquietudes de una generación que antes era invisible y ahora viaja, busca experiencias y demanda una oferta diseñada para su consumo.

En la Comunidad 60ymucho+ tienen cabida todas las empresas e instituciones que desarrollan productos y servicios de calidad dirigidos a proporcionar un envejecimiento activo y saludable. Además, la comunidad es un lugar donde los seniors disponen de la información que necesitan conocer para tomar las mejores decisiones en los momentos más importantes de su vida. También, pueden relacionarse con otros miembros de la Comunidad para compartir su tiempo libre con personas afines y disfrutan de condiciones especiales en productos y servicios ofrecidos por las empresas miembros de la comunidad.

www.60ymuchomas.com

