Occam Agencia Digital productora audiovisual 360

jueves, 9 de septiembre de 2021, 13:34 h (CET) Occam Agencia Digital, empresa española especializada en marketing, nació como productora audiovisual. Por ello, es conocedora del poder del vídeo y de su relevancia a la hora de comunicar. El expertise y el know how de Occam han llevado a la agencia a desarrollar un potente abanico de formatos audiovisuales adaptados a las infinitas necesidades de las empresas Es la era de la información. Una época dominada por la tecnología en la que los formatos audiovisuales triunfan frente al texto. La fugacidad de los mensajes y la sobreinformación genera una necesidad ingente de consumir contenidos de la forma más sencilla posible. Los vídeos ayudan a satisfacer esta necesidad.

Además, tras ver un vídeo sobre productos o servicios, el 50% de los usuarios busca más información relacionada.

Como consecuencia, casi el 90% de los vendedores online genera contenidos en vídeo. Si los usuarios consumen este formato, las empresas han de adaptarse y crear contenidos en vídeo. Es más fácil de comprender, les ayuda a retener mayor cantidad de información y es entretenido.

Y además, es un formato superflexible con mil opciones adecuadas a cada necesidad. En Occam lo saben y por eso, a lo largo de los años, han ampliado su abanico de servicios audiovisuales para diseñar historias que conecten con las marcas, que resuenen y cumplan objetivos.

“La misión de una productora audiovisual 360 es producir vídeos que generen resultados. Que logren conversiones. Vídeos que hagan que el marketing de los clientes funcione” declara Daniel Collado, socio fundador y director de la rama audiovisual. “Además, debería contar con una amplia gama de formatos: Vídeo corporativo, píldoras formativas, motion graphics y videos animados explicativos, video eventos, vídeo 360º, entrevistas y testimoniales, casos de éxito, promocionales, etc.”

Dentro de la categoría de vídeo marketing se encuentran muchos tipos de vídeos que sirven para comunicar desde la empresa:

Vídeos demostrativos de productos o servicios: Muestran las ventajas de un producto o servicio y sus principales características. Sirven como refuerzo audiovisual para expresar la propuesta de valor del producto y así incentivar las ventas.

Vídeos formativos y vídeo-tutoriales: Son vídeos explicativos que pretenden dar a conocer alguna funcionalidad de los servicios o productos de la empresa. Tanto al cliente como a los empleados.

Vídeos de eventos: Muestran la presencia de la empresa en un evento y resumen lo acontecido en el mismo. Normalmente tienen un montaje dinámico y una música de fondo para trasmitir a los asistentes e interesados las sensaciones vividas en el evento.

Vídeos publicitarios: Son los que se emiten en televisión usados por las marcas para vender sus productos y servicios. Sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías estos vídeos pueden distribuirse por otros muchos canales: anuncios en redes sociales, vídeos de YouTube, etc.

En Occam llevan a cabo toda la producción de estas piezas in-house y end-to-end. Preproducción, producción y postproducción son llevados a cabo por sus especialistas. Escuchan la idea propuesta por el cliente, analizan sus necesidades a diversos niveles, redactan los guiones, ruedan, diseñan los elementos gráficos acorde al look and feel de la empresa y los requerimientos de la campaña, animan y entregan el vídeo en el formato ideal para su difusión, adaptado a todos los canales.

¿Por qué contratar una productora audiovisual 360 como Occam?

La respuesta es simple: Es una productora audiovisual orientada a lograr la máxima satisfacción de sus clientes. Si una asesora audiovisual puede realizar los vídeos, grabar los webinars o las reuniones corporativas, crear campañas publicitarias y posicionarte en buscadores con técnicas SEO, la ganancia es indudable.

Vídeos

REEL 2021



