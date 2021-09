"INOUT" un nuevo concepto de diseño de espacios válido para interior y exterior Comunicae

jueves, 9 de septiembre de 2021, 12:43 h (CET) Creado por Actiu, en colaboración con SINMAS studio, "INOUT" es un nuevo concepto contract en el que el mobiliario articula multitud de posibilidades en el diseño de espacios, facilitando diferentes usos La pandemia ha roto la dicotomía dentro-fuera en los espacios contract. De igual modo el estilo de vida evoluciona y las tecnologías crean nuevas posibilidades y los espacios deben avanzar al ritmo de los tiempos. Ya sean entornos indoor o outdoor, esos espacios son el escenario del día a día. Con “INOUT” el “interior cambia de escenario para abrirse paso al exterior” y el exterior “se transforma en el nuevo interior” según SIN MAS studio.



Un universo de posibilidades

Con “INOUT” una silla o una mesa son mucho más que una pieza aislada de mobiliario, son la materia y el color que definen y enriquecen cada actividad. El desafío es elegir y conjugar estos elementos, tanto por su función y confort como por sus formas, texturas y colores y su capacidad para crear nuevos espacios para la vida, el descanso, la restauración y el trabajo. O para todo al mismo tiempo.



Espacios incomparables, asociados a la cultura y estilo de vida mediterráneos. Espacios inspiradores, ligados a una forma de vida propia y única, conectada con naturaleza que encuentran su réplica perfecta en entornos de interior.



Ya sean habitaciones, espacios gastronómicos, áreas de reunión, tiendas, zonas comunes o de tránsito, la versatilidad es la nota clave del diseño de espacios con el concepto “INOUT”, válido para interior y exterior. Personas con necesidades distintas deben sentirse acogidas por entornos contract transversales y encontrar en ellos las soluciones que precisan en cada momento del día.



“Las terrazas, las zonas de exterior han sido claves en los últimos meses. Con INOUT queremos seguir optimizando y enriqueciendo su uso, ayudando a transformar los espacios exteriores e interiores desde una nueva perspectiva. Porque IN representa incorporar aire fresco y soluciones de exterior en lugares de interior. OUT sacar al exterior las buenas sensaciones de calma, encuentro, familia y hogar. El objetivo es por tanto fusionar experiencias y extenderlas a todo tipo de espacios y actividades”, comenta Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu.



Co-living

Para favorecer el alojamiento, el concepto “INOUT” de Actiu propone rincones equipados con mobiliario basados en el co-living. También plantea colecciones de soft-seating para dar respuesta al confort y socialización en zonas comunes mientras que, para entornos vinculados con la restauración, se combinan entre sí soluciones sutiles y funcionales.



En el caso de los hoteles, la lista de nuevos usos convive con el sosiego que sus huéspedes esperan de ellos. Un remanso de paz y un hogar temporal que permite reencontrarse con todas las comodidades necesarias para saborear la serenidad. Una serenidad que es crucial para relajarse, pero también para trabajar en las mejores condiciones o para mantener una conversación estimulante que aporte ideas para proyectos nuevos. Todos estos usos deben tener cabida en los hoteles y Actiu pone los medios para ello.



Workspitality

Esta nueva funcionalidad va más allá de modas y estaciones concretas. Y entronca con el concepto de Workspitality, una nueva vía de trabajo para el sector hotelero que pone en contacto a la comunidad local y los huéspedes en el marco de una atmósfera productiva y agradable que combine el trabajo y el ocio.



Conjugando los términos ingleses ‘work’ – trabajo - y ‘hospitality’ – hospitalidad, esta tendencia, afianzada en el último año, conlleva la adaptación y modernización de las zonas comunes de los hoteles e incluso la configuración de espacios especiales para el coworking, capaces de insuflar vida en los hoteles durante los doce meses del año. Los hoteles se convierten, así, en un espacio conectado con su comunidad, capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes y aportar múltiples posibilidades tanto en entornos interiores como exteriores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nuevas colecciones de la Marca Cione: moda, sostenibilidad, calidad y mucho más "INOUT" un nuevo concepto de diseño de espacios válido para interior y exterior Media Interactiva obtiene el Accésit a la Internacionalización de los Premios Pyme del Año 2021 de Sevilla DXC Technology aplica Inteligencia Artificial y Big Data para mejorar la prescripción farmacéutica en pacientes polimedicados Pacari recuerda los beneficios de un buen cacao