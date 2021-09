El escritor Jorge A. Calle desvela las claves para emprender y triunfar en el ámbito empresarial Comunicae

jueves, 9 de septiembre de 2021, 11:27 h (CET) Los lectores aprenderán lo que significa liderar una empresa y enfrentarse a los reveses que puedan aparecer en el camino La batalla del emprendimiento: lecciones de la historia para liderar y triunfar en la empresa es un libro publicado por la editorial Planeta (Paidós Empresa) en el que Jorge A. Calle analiza y esclarece los fundamentos necesarios para llevar a cabo un buen emprendimiento y conseguir construir y asentar los elementos necesarios para cimentar las bases de una sociedad mercantil.

Con una alta experiencia demostrable en el sector, Jorge A. Calle relaciona la empresa con una batalla constante a la que el emprendedor debe hacer frente durante su liderazgo, y se apoya para ello en diversos hechos históricos que presentan los valores que se pueden aplicar en el sector empresarial, señalando la actitud y las estrategias que tomaron algunos personajes famosos de la historia que les permitieron lograr sus objetivos o simplemente ser recordados por sus hazañas aunque no tuvieran el efecto deseado.

"Desde hace muchos años sentía curiosidad por la caballería medieval. Pero fue desde que viví en Roma y me sumergí en su historia, cuando comencé a leer novelas históricas, y posteriormente libros de historia. Y me di cuenta de que, como empresario y líder, si quería mejorar algo en el presente y hacia el futuro, la sabiduría del pasado era una gran maestra a la que valía la pena escuchar y de la que era importante aprender.

Fue así como terminé juntando ambas pasiones, la empresa y la historia, con excelentes resultados".

Así, personalidades cruciales durante las diferentes etapas de la historia como Gengis Kan, Abraham Lincoln, Alejandro Magno, entre otros; algunas más actuales y estrechamente ligadas al ámbito corporativo, como Bill Gates o Steve Jobs, u otras figuras distintivas que sorprenden a los lectores al extrapolar los valores que poseen al ámbito corporativo, como los espartanos o los Navy SEALs, aparecen en esta monografía, y el autor extrapola sus vivencias al mundo empresarial, lo cual proporciona al lector unos referentes en los que fijarse a la hora de adentrarse en este mundo.

La batalla del emprendimiento no solo se centra en explicar en qué consiste el liderazgo, sino que también indica en qué se basa el ciclo empresarial, incluyendo todos los componentes relacionados con su organización y construcción (contratación y desarrollo cultural, estrategia, planificación, marketing, ventas, servicio al cliente, procesos o finanzas, entre otros), aportando varios anexos muy prácticos en los que se recogen ejemplos de organigramas, claves para el procedimiento de hacer entrevistas o pautas para elaborar reuniones efectivas, con el objetivo de impulsar a todos los emprendedores a comenzar esta aventura de una manera más segura.

Asimismo, detalla y señala las claves y los distintos tecnicismos de la jerga interna, a la par que muestra cómo enfrentarse a los contratiempos y, lo más importante, la importancia de forjar un buen ambiente de trabajo para conseguir buenos resultados.

Los lectores aprenderán que no solo es importante elaborar un buen equipo de trabajo, también lo es conocerse a uno mismo y ser consciente de sus capacidades para poder aplicarlas en el ámbito laboral y poder alcanzar los objetivos y el éxito deseados.

"En las empresas lideramos equipos. Al vernos como individuos, parecería no existir un equipo, pero no es así: nuestro ser del pasado tomó decisiones que impactan a nuestro ser del presente, y nuestras decisiones y acciones de hoy afectarán a nuestro ser del futuro. Por tanto, es muy útil vernos como un equipo al que podemos liderar hacia un destino mejor, haciendo énfasis en nuestro ser de hoy".

Jorge A. Calle explica todos estos conceptos de manera clara, precisa y amena, contando su propia experiencia y elaborando un manual imprescindible para todos aquellos que quieran embarcarse en la aventura de montar un negocio y dirigirlo con inteligencia y buena predisposición y que proporciona el impulso que necesitan para avanzar y no rendirse en su propósito.

"Es importante preguntarnos: si las fundaciones de un edificio comienzan a fallar, ¿cuánto tiempo tendremos antes de que toda la estructura caiga? Seguramente actuaríamos con rapidez para darles solidez, en lugar de adaptar y cambiar la estructura que se construye sobre ellas. En las compañías deberíamos actuar de igual manera. Tomar decisiones sobre fundaciones resquebrajadas puede impactar negativamente el largo plazo de las organizaciones; y el objetivo de las empresas no es simplemente lograr algo en el corto plazo, sino perdurar exitosamente en el largo plazo".

La batalla del emprendimiento ya está disponible en Amazon y otros medios digitales, así como en formato audiolibro, para aquellos que ansíen embarcarse en un proyecto y quieran lograrlo con éxito.

