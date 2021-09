Un español, decano de la escuela de negocios de Cambridge Comunicae

jueves, 9 de septiembre de 2021, 09:10 h (CET) Por primera vez, un español accede al decanato de Cambridge Judge Business School. Mauro Guillén, procedente de la cátedra Zandman de Gestión Internacional en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, es doctor en Sociología por Yale University y en Economía Política por la Universidad de Oviedo. Desde hace un año colabora con el Instituto de Controllers y es un firme defensor de la posición estratégica que tienen estos profesionales del control de gestión en las organizaciones Mauro Guillén, experto mundial en management y colaborador de Global Chartered Controller Institute (GCCI), ha sido nombrado decano de Cambridge Judge Business School a inicios de septiembre. La escuela de negocios de la prestigiosa universidad británica tiene así al frente, por primera vez, a un español que es una de las figuras internacionales más reconocidas por sus estudios sociológicos del sistema global y la investigación comparada sobre instituciones y prácticas de gestión en Europa Occidental, América Latina y Asia Oriental.

Colaborador de GCCI

Este especialista también ha puesto el foco en el estudio de la nueva economía política del siglo XXI y el surgimiento de multinacionales en las economías emergentes. Sus conocimientos le han aupado como conferenciante de referencia y como comentarista en medios de comunicación. Desde hace un tiempo, está vinculado a GCCI donde imparte webinars, conferencias y talleres dirigidos a los responsables de control de gestión de las principales compañías españolas.

Programa exclusivo de control de gestión

Con este nombramiento, se estrecha aún más la colaboración entre Guillén y el Instituto de Controllers, puesto que este verano la organización española ha firmado un acuerdo con Cambridge Judge Business School para desarrollar un programa intensivo del máximo nivel para difundir la figura del controller y contribuir a su formación como socio estratégico de las empresas.

Oportunidad formativa única

Denominado Strategic and Management Control Program. Becoming a Strategic Partner (SMCP), se impartirá en formato presencial durante una semana intensiva en las instalaciones de la Universidad de Cambridge en junio del próximo año y los participantes obtendrán un certificado de esta universidad y del Instituto de Controllers. Se trata de una oportunidad formativa única a nivel mundial que combina el rigor académico, la experiencia y la investigación de vanguardia de los profesores de la Cambridge Judge Business School.

Presentación online en abierto

Signo del compromiso de la institución británica con la posición de controller es que el propio decano, Mauro Guillén, presentará en un encuentro virtual en abierto el próximo 30 de septiembre de 18:00 a 18:45, el exclusivo programa de formación. Le acompañará Francisco Ochando, Director Marketplace Partners Analytics de Nike EMEA y se podrá acceder previa inscripción a través de la web de GCCI. Asimismo, a partir de finales de este mes se abrirá la reserva de plaza para sumarse al selecto grupo de controllers que asistirán al curso.

